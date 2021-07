OpenSea raccoglie 1,5 miliardi di finanziamenti dagli investitori

È stato un 2021 vivace per OpenSea, piattaforma NFT specializzata in aste telematiche. La startup, ben posizionata in uno spazio di nicchia, è stata coinvolta nell’improvviso successo dei NFT di quest’anno. Nelle ultime ore, come riportato da Yahoo! News e da Forbes, OpenSea ha raccolto 1,5 miliardi di dollari in un round di finanziamento. Cosa significa?

Guidato da Andreessen Horowitz (a16z), già investitore nelle aste NFT e acquirente di alcune opere digitali uniche, il round presenta nuovi partecipanti come la società di gestione degli investimenti Coatue e la Creative Artists Agency. A queste aziende si affiancano singoli investitori come Ashton Kutcher, Kevin Durant e Shawn Mendes. L’ultimo round assicura a OpenSea una valutazione di 1,5 miliardi di dollari, ponendola nuovamente sotto i riflettori del mondo della crittografia.

Una serie di Cryptopunks, pubblicata nell'articolo "Decentraland as a Playground for Crypto-Collectibles" di Kieran Lee Farr (fonte: https://medium.com/decentraland/cryptocollectibles-decentraland-and-you-130676002015)

Nonostante OpenSea si stia confrontando con una concorrenza sempre più agguerrita, le prospettive del mercato NFT sono in costante crescita – per orientarti al meglio, puoi fare riferimento sulla nostra guida. Secondo il CEO Devin Finzer, OpenSea ha avuto entrate pari a 160 milioni di dollari lo scorso giugno e dovrà implementare nuove funzioni per continuare a primeggiare.

Uno dei principali punti deboli di OpenSea è stata la lentezza degli aggiornamenti della blockchain di Ethereum, impreparata a sostenere il boom dei NFT. Ciò ha determinato costi di “conio” o di commissione dei token più elevati della media. Anche se questi problemi si sono fortemente ridotti nelle ultime settimane, il CEO di OpenSea ha comunicato l’interesse della piattaforma ha supportate altre blockchain oltre Ethereum.