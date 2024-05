Prezzo DIMEZZATO per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9N

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9N è un modello di fascia alta dotato delle ultime tecnologie disponibili che garantisce un'igiene orale di livello professionale. Grazie al suo sensore di pressione intelligente e alle 7 modalità di pulizia, guidate da un display interattivo a colori, otterrete denti più bianchi e gengive più sane in appena una settimana. Comprende anche una custodia da viaggio per facilitare la pulizia dei denti ovunque vi troviate. Già scontato a 303,33€ rispetto al prezzo di partenza di 419,99€, grazie a un'ulteriore riduzione di prezzo scende a soli 219,99€ per un totale di sconto del 48%.

Oral-B iO 9N, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9N è ideale per coloro che desiderano elevare la propria routine di igiene orale a un livello superiore, grazie alla sua tecnologia avanzata che promette gengive più sane in una settimana e un evidente sbiancamento dei denti sin dal primo uso. È particolarmente consigliato per chi ricerca non solo efficienza nella rimozione della placca - garantendo una pulizia 100% più efficace rispetto agli spazzolini manuali - ma anche per chi desidera un'esperienza utente migliorata grazie al display interattivo e all'intelligenza artificiale, che guidano in ogni fase dello spazzolamento per ottimizzare il risultato. Chi viaggia frequentemente troverà inoltre estremamente utile la custodia da viaggio e la ricarica rapida in tre ore, caratteristiche che rendono l'Oral-B iO 9N il compagno di viaggio ideale per mantenere una bocca sana e denti luminosi ovunque ci si trovi.

Oral-B iO 9N rappresenta l'avanguardia nel settore degli spazzolini elettrici, promettendo gengive più sane in una sola settimana e un'efficace rimozione della placca, superiore del 100% rispetto agli spazzolini manuali. Garantisce denti più bianchi fin dal primo uso grazie alla sua capacità di eliminare le macchie superficiali. Equipaggiato con l'intelligenza artificiale più innovativa, monitora in tempo reale modalità e area di spazzolamento per ottimizzare l'igiene orale attraverso 7 diverse modalità di pulizia e un display interattivo. La sua testina rotonda esclusiva, combinata a delicate micro-vibrazioni, offre una pulizia personalizzata distintiva della tecnologia iO.

Con una riduzione di prezzo che fa scendere il prezzo a soli 219,99€, il 48% in meno rispetto al prezzo originale di 429,99€, l'Oral-B iO 9N è un investimento intelligente per chi desidera elevare la propria routine di igiene orale. Con caratteristiche superiori come l'intelligenza artificiale e sensore di pressione, vi offre una pulizia su misura per mantenere la salute di denti e gengive. L'aggiunta di funzionalità user-friendly come il display interattivo e la custodia da viaggio rendono questo spazzolino elettrico un compagno ideale per la cura orale quotidiana e in movimento.

