Amazon non smette mai di stupire con le offerte, proponendo bundle di vario tipo che permettono di risparmiare centinaia di euro. È questo il caso della promozione che vi presentiamo oggi, che vede come protagonisti lo spazzolino elettrico Oral-B iO6 ed Echo Pop, lo speaker smart, che potrete acquistare complessivamente per soli 119,99€!

Grazie alla collaborazione tra i due brand, acquistando l’iO6 riceverete gratuitamente l’Echo Pop; così facendo non solo otterrete uno dei migliori spazzolini elettrici sul mercato, perfetto per chi desidera una sensazione di pulito professionale senza infastidire le gengive, ma guadagnerete anche un utilissimo speaker smart da mettere in qualsiasi stanza della casa.

Oral-B iO6, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta di un acquisto perfetto per chi è alla ricerca di uno spazzolino elettrico e desidera un modello top di gamma che garantisca una pulizia impeccabile e, ovviamente, ottenere un prodotto utile come l’Echo Pop gratis rende il tutto ancor più alettante. Già di per sé, dunque, l’affare sarebbe ottimo, ma lo diventa ancor di più considerando che il bundle costerebbe originariamente 274,98€. Sfruttando l’offerta attualmente in corso su Amazon potrete, dunque, risparmiare ben 154,99€!

L’iO6 sfrutta la rivoluzionaria tecnologia magnetica iO sviluppata da Oral-B per garantirvi una pulizia impeccabile, combinando l’iconica testina rotonda a delle delicate micro vibrazioni. Inoltre, la caratteristica distintiva di questo spazzolino è il display interattivo che vi segnalerà le informazioni principali sulla pulizia in corso, come la modalità di spazzolamento e persino un feedback su come vi siete lavati i denti.

Per quanto riguarda Echo Pop, si tratta di un altoparlante intelligente bluetooth con Alexa integrata. Potrete, quindi, sfruttare l’assistente vocale per impostare sveglie e promemoria, leggere le notizie, gestire gli altri dispositivi smart in casa vostra e molto altro.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al bundle, dove potrete scoprire tutte le altre informazioni sui prodotti inclusi. Vi suggeriamo, però, di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

