Panasonic, la nuova Soundbar Slim stupisce per i suoi bassi profondi

Tramite un comunicato stampa, Panasonic ha annunciato la nuova Slim Soundbar HTB490, prodotto destinato agli utenti più esigenti, soprattutto sul fronte delle basse frequenze, dato l’impiego di un subwoofer wireless per bassi profondi e dettagliati. La soundbar si integra perfettamente con gli altri eventuali apparecchi presenti nella propria abitazione, grazie al supporto a HDMI (ARC) e Bluetooth.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la Slim Soundbar HTB490 di Panasonic è dotata di due altoparlanti frontali full-range (4,5×12 cm) per una potenza di uscita di ben 160W, mentre il subwoofer wireless offre ulteriori 160W, per un totale di 320W. Per enfatizzare i bassi, sono inoltre presenti due porte bass reflex integrate accanto agli speaker full-range.

Grazie al modulo Bluetooth integrato, il dispositivo consente di ascoltare i propri brani musicali preferito collegandosi a qualsiasi dispositivo compatibile, come smartphone, notebook e tablet. «Da un certo punto di vista è come avere due prodotti in uno, una soundbar e un potente altoparlante Bluetooth», come affermato da Masaaki Suna, General Manager del Gruppo Home AV di Panasonic Marketing Europe. Non manca neppure un ingresso USB per l’ascolto diretto dei file musicali compatibili memorizzati su supporti esterni.

La Slim Soundbar HTB490 di Panasonic presenta un design moderno in grado di integrarsi in qualsiasi ambiente ed è stata progettata per essere piazzata sotto alla maggior parte dei TV, nonché montata a parete direttamente sotto il televisore tramite le due viti in dotazione.

Nel caso foste interessati, la Panasonic Slim Soundbar HTB490 sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo maggio al prezzo di 249,99€. Per ulteriori informazioni sul prodotto potete far riferimento al sito ufficiale.