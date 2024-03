Pannelli solari? Sì, grazie! I nostri lettori li vorrebbero installare, o già li hanno

La nuova legge approvata dal Parlamento Europeo qualche settimana fa, che impone l’obbligo di installazione di pannelli solari sugli edifici pubblici e non residenziali, ci ha fatto sorgere una domanda: voi avete i pannelli solari a casa? Ve lo abbiamo chiesto con un sondaggio, vediamo quali sono state le vostre risposte.

La legge prevede anche che dal 2030 i pannelli saranno obbligatori anche per le case di nuova costruzione, quindi è particolarmente interessante sapere cosa pensano i nostri lettori in merito. Il sondaggio proponeva tre possibilità di risposta: ho già i pannelli solari, non mi interessano, oppure non li ho, ma vorrei installarli.

Hai i pannelli solari a casa? Sì (51%) No, non mi interessano (8%) No, ma vorrei installarli (41%) Totale voti: 343 Il sondaggio è chiuso dal 21/03/2024

Gli impianti fotovoltaici hanno ancora costi proibitivi, un ostacolo insormontabile per molte famiglie. Anche un semplice impianto da 3 kW di potenza, senza accumulo (che quindi fornisce energia solo durante il giorno), costa diverse migliaia di euro.

Nonostante questo, il 51% di voi ha i pannelli solari a casa, segno che la tecnologia si sta comunque diffondendo nelle case degli italiani. È senza dubbio una notizia molto positiva, anche considerando il fatto che le case moderne usano sempre più l’elettricità anziché il gas metano, sia per il riscaldamento che per i piani cottura; fare affidamento a fonti rinnovabili è un bene non solo per le tasche degli italiani, ma anche per l’ambiente.

Notizia altrettanto positiva riguarda la volontà dei nostri lettori di affidarsi al fotovoltaico per la produzione di energia: il 41% di voi ha votato “No, ma vorrei installarli”, segno che c’è un forte interesse in una tecnologia che permette potenzialmente di azzerare le bollette. L’8% dei votanti afferma invece di non essere interessato ad avere pannelli solari in casa.

Per concretizzare l’interesse delle persone è però fondamentale ridurre i costi degli impianti, tramite iniziative private da parte delle aziende, o incentivi statali che stimolino l’adozione del fotovoltaico. Speriamo che governi e aziende si muovano velocemente in questa direzione, così da accelerare lo sviluppo energetico del paese e permettere a sempre più famiglie di fare affidamento sulle rinnovabili.