La battaglia per il controllo di Warner Bros. Discovery si intensifica con una mossa senza precedenti nel panorama delle acquisizioni tecnologiche e dell'intrattenimento digitale. Paramount Skydance ha rilanciato lunedì con un'offerta completamente in contanti rafforzata da una garanzia personale irrevocabile di Larry Ellison, cofondatore di Oracle e una delle persone più ricche al mondo, che impegna decine di miliardi di dollari del proprio patrimonio per finanziare l'operazione. Questa escalation segna un nuovo capitolo nella guerra per gli asset strategici dello streaming e della produzione cinematografica, con il figlio di Ellison, David Ellison, determinato a strappare lo storico studio di Hollywood dalle grinfie di Netflix.

Il comunicato stampa di Paramount Skydance pubblicato lunedì specifica che Larry Ellison ha accettato di fornire una garanzia personale irrevocabile di 40,4 miliardi di dollari per il finanziamento azionario dell'offerta e per eventuali richieste di risarcimento danni contro Paramount. Sebbene il finanziamento azionario fosse già stato incluso nella proposta precedente, la garanzia personale del miliardario di Oracle rappresenta un elemento completamente nuovo e strategico, pensato per eliminare ogni dubbio sulla solidità finanziaria dell'operazione.

La nuova proposta arriva appena una settimana dopo che il consiglio di amministrazione di WBD aveva respinto l'offerta ostile iniziale di Paramount, preferendo l'accordo precedentemente siglato con Netflix. L'intesa con il colosso dello streaming, annunciata il 5 dicembre, prevedeva l'acquisizione dello studio cinematografico tramite un'opzione mista contanti-azioni valutata 27,75 dollari per azione WBD, con un valore aziendale totale di 82,7 miliardi di dollari. Tre giorni dopo l'annuncio dell'accordo Netflix, Paramount aveva lanciato la sua offerta ostile da 108,4 miliardi di dollari, proponendo 30 dollari per azione.

Larry Ellison ha accettato di fornire una garanzia personale irrevocabile di 40,4 miliardi di dollari per il finanziamento azionario dell'offerta

Il board di WBD aveva tuttavia respinto questa proposta definendola "illusoria" e accusando Paramount di aver fuorviato gli azionisti riguardo al finanziamento dell'operazione. Nella motivazione del rifiuto, il consiglio aveva sottolineato che l'accordo con Netflix rappresentava "un contratto vincolante con impegni esecutivi, senza necessità di alcun finanziamento azionario e con solidi impegni di debito". Secondo quanto riportato da CNBC in ottobre, prima dell'intesa con Netflix, WBD aveva già respinto tre diverse offerte di acquisizione da parte di Paramount, segnalando una resistenza ostinata all'approccio della concorrenza.

L'offerta modificata è stata progettata specificamente per "affrontare le preoccupazioni dichiarate da WBD riguardo all'offerta superiore di Paramount", come affermato dalla società. David Ellison, CEO di Paramount Skydance, ha dichiarato nel comunicato di lunedì che la sua azienda ha "ripetutamente dimostrato il proprio impegno nell'acquisire WBD" e che la proposta da 30 dollari per azione, completamente finanziata e interamente in contanti, rimane "l'opzione superiore per massimizzare il valore per gli azionisti di WBD".

Il CEO ha inoltre sottolineato che, grazie all'impegno di Paramount verso investimenti e crescita, l'acquisizione risulterebbe superiore per tutti i portatori di interesse di WBD, fungendo da "catalizzatore per una maggiore produzione di contenuti, una maggiore produzione cinematografica e più scelta per i consumatori". Ellison ha concluso affermando di aspettarsi che il consiglio di amministrazione di WBD "adotti le misure necessarie per garantire questa transazione di valorizzazione e preservare e rafforzare un tesoro iconico di Hollywood per il futuro".