La sfida tra Cremonese e Milan, in programma il 1° marzo alle ore 12:30, accende la domenica di Serie A con un match che promette tensione e motivazioni forti su entrambi i fronti. Per chi vuole seguire l’incontro in diretta, la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma che consente la visione in streaming su smart TV, smartphone, tablet e PC. Anche chi si trova all’estero potrà accedere alla diretta tramite abbonamento, verificando eventuali restrizioni geografiche e le modalità di accesso previste nel Paese in cui si trova. Una soluzione comoda e flessibile per non perdere neppure un minuto della gara, ovunque ci si trovi.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Cremonese vs Milan in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

La Cremonese arriva a questo appuntamento con un dato storico dalla sua parte: dopo il successo per 2-1 nella gara d’andata dello scorso 23 agosto, i grigiorossi potrebbero vincere due partite consecutive contro il Milan per la prima volta nella loro storia in Serie A. Più in generale, la squadra lombarda è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di campionato contro i rossoneri (1 vittoria e 2 pareggi), un segnale incoraggiante in vista del confronto. Tuttavia, il momento complessivo non è dei più semplici: la Cremonese ha eguagliato la sua seconda striscia più lunga senza successi nel massimo campionato (12 gare, con 4 pareggi e 8 sconfitte), e in questo parziale è rimasta a secco di gol ben 10 volte, evidenziando difficoltà soprattutto in fase offensiva.

Il Milan, dal canto suo, dovrà sfatare anche un tabù legato alle trasferte allo stadio Zini. I rossoneri non hanno segnato nelle ultime tre gare esterne contro la Cremonese in Serie A (2 pareggi e 1 sconfitta). Per ritrovare un gol milanista in campionato su questo campo bisogna tornare al 26 settembre 1993, quando furono Jean-Pierre Papin e Marco Simone a firmare il 2-0 per il Diavolo. Un precedente lontano nel tempo, che testimonia quanto questa trasferta sia storicamente insidiosa per il Milan. La squadra rossonera è chiamata a invertire la tendenza e a ritrovare brillantezza lontano da casa per rilanciare le proprie ambizioni in classifica.

Probabili formazioni Cremonese vs Milan

CREMONESE (3-5-2) : Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

: Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.