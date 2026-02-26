La sfida tra Inter e Genoa, in programma il 28 febbraio alle ore 20:45, rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti del turno di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e sui canali di Sky, con la possibilità di seguirlo anche tramite le rispettive app su smart TV, smartphone, tablet e PC. Per chi si trova all’estero, sarà possibile accedere alla diretta utilizzando i servizi streaming disponibili nei Paesi coperti dalle piattaforme, oppure attraverso le offerte dedicate ai clienti italiani che viaggiano fuori confine. Una soluzione comoda anche per chi, pur restando in Italia, preferisce godersi l’incontro in mobilità o senza vincoli legati al televisore di casa.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter vs Genoa in TV e streaming

La partita Inter vs Genoa è prevista per le 20:45 del 27 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky.

Come arrivano le due squadre

L’Inter arriva a questo appuntamento forte di una tradizione recente estremamente favorevole contro il Genoa. I nerazzurri sono infatti imbattuti nelle ultime 13 sfide di campionato contro il Grifone, con un bilancio di 10 vittorie e 3 pareggi, impreziosito da 33 reti segnate (2,5 di media a partita) e appena cinque subite. L’ultima affermazione rossoblù in Serie A contro l’Inter risale al 17 febbraio 2018, quando il Genoa si impose 2-0 allo stadio Ferraris. Da allora, il confronto ha assunto tinte quasi esclusivamente nerazzurre.

Il dominio si è accentuato soprattutto a San Siro: l’Inter ha vinto tutte le ultime 11 gare casalinghe contro il Genoa in Serie A, mantenendo la porta inviolata in nove occasioni. Si tratta, inoltre, della striscia aperta più lunga di sconfitte esterne consecutive del Genoa nel torneo contro una singola avversaria. Un dato che conferma quanto il fattore campo possa incidere anche in questa nuova sfida.

Guardando alla classifica, l’Inter ha raccolto 64 punti nelle prime 26 giornate di campionato e potrebbe salire ad almeno 67 dopo 27 partite solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo le stagioni 2023/24 (72 punti) e 2006/07 (73). Numeri che certificano la solidità e la continuità del percorso nerazzurro, mentre il Genoa è chiamato a invertire una tendenza storica recente particolarmente sfavorevole per provare a strappare un risultato di prestigio.

Probabili formazioni Inter vs Genoa

INTER (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; P. Esposito, Thuram. All. Chivu

: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; P. Esposito, Thuram. All. Chivu GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Baldanzi; Ekuban, Colombo. All. De Rossi

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.