La sfida tra Verona e Napoli apre il Serie A con il calcio d’inizio fissato per le ore 18:00 del 28 febbraio allo stadio Bentegodi. Un appuntamento importante per la classifica e per gli equilibri del campionato, che sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La partita sarà visibile su smart TV, smartphone, tablet, PC e console, semplicemente accedendo all’app ufficiale con il proprio abbonamento. Per chi si trova all’estero, la visione resta possibile attraverso i servizi disponibili nei Paesi coperti dalla piattaforma o utilizzando soluzioni che consentano di accedere al proprio account in mobilità, così da non perdere neppure un minuto del match.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Verona vs Napoli in TV e streaming

La partita Verona vs Napoli è prevista per le 18:00 del 27 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Dopo il pirotecnico 2-2 dell’andata, giocato lo scorso 7 gennaio, Verona e Napoli potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la terza volta nella loro storia, evento già verificatosi nei campionati 1971/72 e 1972/73. Un precedente che aggiunge ulteriore interesse a una gara che negli ultimi anni ha spesso regalato equilibrio e gol, soprattutto quando disputata in riva all’Adige.

Il Napoli arriva all’appuntamento forte di una tradizione recente favorevole: i partenopei sono rimasti imbattuti in nove delle ultime dieci sfide contro gli scaligeri in Serie A, con cinque vittorie e quattro pareggi. L’unico squillo gialloblù in questo arco temporale risale al 18 agosto 2024, quando il Verona si impose 3-0 al Bentegodi in quella che rappresentava la prima giornata di campionato. Un risultato che dimostra come il fattore campo possa incidere in maniera significativa su questa sfida.

Proprio il Bentegodi potrebbe essere un alleato prezioso per i veneti: dopo il 3-0 ottenuto nel match casalingo più recente contro il Napoli alla prima giornata dello scorso campionato, l’Hellas Verona ha l’opportunità di vincere due gare interne consecutive contro i partenopei in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra il 1997 e il 2001. Un traguardo storico che darebbe ulteriore slancio alla stagione degli scaligeri, mentre il Napoli cercherà continuità per consolidare le proprie ambizioni di alta classifica.

Probabili formazioni Verona vs Napoli

VERONA (3-5-2) : Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa-Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco

: Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa-Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.