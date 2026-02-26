La sfida tra Roma e Juventus è uno degli appuntamenti più attesi del prossimo turno di Serie A. Il match, in programma il 1° marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico, promette spettacolo e grande intensità, mettendo di fronte due squadre storiche del calcio italiano. Per chi non potrà essere allo stadio, la partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, accessibile da smart TV, smartphone, tablet e PC. Un’opzione ideale non solo per chi si trova in Italia, ma anche per chi è all’estero e vuole seguire comodamente l’incontro: basterà disporre di una connessione stabile e di un abbonamento attivo per non perdere neppure un minuto della gara.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Roma vs Juventus in TV e streaming

La partita Roma vs Juventus è prevista per le 20:45 del 1 marzo e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Guardando ai precedenti recenti, la Juventus parte con numeri importanti: i bianconeri sono rimasti imbattuti in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (5 vittorie e 5 pareggi), anche se nelle quattro più recenti è arrivato un solo successo, accompagnato da tre pareggi. L’ultimo confronto, quello d’andata, si è chiuso sul 2-1 per la Juventus grazie alle reti di Francisco Conceição e Loïs Openda, mentre per i giallorossi era andato a segno Tommaso Baldanzi. Un dato che conferma l’equilibrio crescente tra le due formazioni nelle ultime stagioni.

All’Olimpico, però, la Roma proverà a invertire una tendenza non semplice. I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in campionato (3 pareggi e 2 sconfitte), dopo aver ottenuto tre successi nelle quattro precedenti. Inoltre, dopo l’1-1 del 5 maggio 2024 e quello del 6 aprile 2025, la squadra capitolina potrebbe pareggiare tre sfide interne consecutive contro i bianconeri in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra il 2000 e il 2002: un segnale di quanto le gare recenti siano state combattute e spesso decise da episodi.

La tradizione complessiva, infine, sorride alla Juventus: su 183 confronti in Serie A, i bianconeri hanno conquistato 87 vittorie contro le 42 della Roma, con 54 pareggi a completare il bilancio. Anche sul piano realizzativo il dato è significativo: 280 gol segnati dalla Juventus ai capitolini nel torneo, un numero superato soltanto dall’Inter (300). Numeri che raccontano una rivalità storica e che aggiungono ulteriore fascino a una partita che, come sempre, promette emozioni fino all’ultimo minuto.

Probabili formazioni Roma vs Juventus

ROMA (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Venturino, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Venturino, Pellegrini; Malen. All. Gasperini JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Miretti, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.