Dalla prima indimenticabile sequenza del videogioco fino alla serie TV HBO che ha conquistato pubblico e critica, The Last of Us è molto più di una storia post-apocalittica. È un viaggio emotivo, crudo e umano attraverso un mondo devastato, dove i veri mostri non sono sempre quelli infettati dal Cordyceps. Ellie e Joel sono diventati icone di una narrazione capace di lasciare il segno sia su console che sul piccolo schermo. Se anche tu hai pianto, combattuto e sperato con loro, questo articolo è stato scritto per te. Abbiamo raccolto una selezione dei migliori gadget ispirati all’universo di The Last of Us: oggetti da collezione, accessori quotidiani, edizioni che ogni fan degno di questo nome dovrebbe avere. Pronto a fare spazio nella tua zona di quarantena personale?

Per i fan di Ellie e Joel: i gadget da avere di The Last of Us!