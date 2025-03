Questa friggitrice Philips non teme la qualità e ora costa meno di 120€

Se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria che combini qualità, prestazioni e convenienza, la Philips Airfryer Serie 1000 è quella perfetta oggi da acquistare. In questa settimana di offerte di primavera, è disponibile su Amazon a un prezzo di soli 119,99€, con uno sconto di 30€ rispetto al prezzo originale di 149,99€. Questo è il prezzo più basso di sempre, quindi non lasciatevelo scappare! Con una capacità di 7,1 litri, è ideale per cucinare per tutta la famiglia in una sola volta, risparmiando tempo e fatica.

Philips Airfryer Serie 1000, chi dovrebbe acquistarla?

La Philips Airfryer Serie 1000 si distingue per la sua tecnologia RapidAir, che garantisce risultati croccanti con il 90% di grassi in meno rispetto alle tradizionali fritture. Se desiderate godervi cibi fritti con il gusto autentico, ma senza i sensi di colpa, questa friggitrice ad aria è la soluzione perfetta. I vostri piatti saranno dorati e croccanti all'esterno, ma più leggeri all'interno, mantenendo tutto il sapore senza compromettere la salute.

Uno dei punti di forza di questa friggitrice è la sua versatilità. Con ben 10 modalità di cottura preimpostate, potrete friggere, grigliare, cuocere al forno o arrostire i vostri piatti preferiti senza sforzo. Ogni modalità è studiata per garantire risultati ottimi, con il minimo impegno. Potrete preparare una vasta gamma di ricette, da quelle più tradizionali a quelle più creative, senza dovervi preoccupare di regolazioni complicate.

Infine, la Philips Airfryer Serie 1000 è dotata di un cestello flexi, che offre una massima flessibilità durante la cottura. Grazie al separatore del cestello e alla cottura sincronizzata con doppia resistenza e termostati separati, potrete cuocere due piatti contemporaneamente, senza dover aspettare che uno finisca prima di iniziare l'altro. Inoltre, il design compatto si adatta facilmente a qualsiasi piano di lavoro, mentre l'app HomeID vi permetterà di scoprire infinite ricette per rendere ogni pasto ancora più interessante.

Vedi offerta su Amazon