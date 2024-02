Prezzo TOP sulla friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000, la paghi SOLO 102€!

Siete alla ricerca di una friggitrice ad aria che vi consenta di preparare piatti deliziosi riducendo drasticamente la quantità di grassi e olio, il tutto senza rinunciare al gusto? A fare al caso vostro è la Philips Airfryer Serie 5000, uno dei migliori modelli sul mercato che vi stupirà con le sue 13 funzioni di cottura e la capacità di ben 4,1L. Ebbene, oggi è disponibile ora su Amazon a un prezzo imperdibile di solo 103,06€ anziché 149,99€, grazie alla presenza di un doppio sconto, tra cui un coupon in pagina da attivare per ottenere uno sconto extra di 30€!

Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000, chi dovrebbe acquistarla?

La Philips Airfryer Serie 5000 rappresenta l'opzione ideale per chi desidera abbracciare uno stile di vita più sano senza rinunciare al piacere del cibo: grazie alla sua tecnologia Rapid Air, che permette di cucinare con fino al 90% di grassi in meno, questa friggitrice ad aria è perfetta per le famiglie che vogliono godersi pasti gustosi ma leggeri. La capacità di 4,1L (circa 0,8 kg) la rende adatta a preparare una varietà di piatti, dalle patatine fritte alle verdure grigliate, facendo sì che ogni pasto possa essere croccante fuori e tenero dentro.

Con 13 funzioni di cottura diverse, da quella per friggere a quella per arrostire, e la possibilità di connettersi al WiFi per accedere a infinite ricette tramite l'app NutriU, è l'acquisto ideale per gli appassionati di cucina che cercano comodità e varietà. Inoltre, la manutenzione è semplificata grazie ai componenti facilmente estraibili e lavabili in lavastoviglie. Parliamo, dunque, di un modello altamente avanzato e dalla qualità altissima, per cui, soprattutto ad appena 103,06€, è un affare davvero imperdibile!

