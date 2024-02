Questo robot aspirapolvere è l'affare del giorno! Minimo storico su Amazon!

Immaginate di poter acquistare oggi su Amazon un valido robot aspirapolvere, dotato di una potenza di aspirazione di 4000 Pa e di un sistema di navigazione laser, allo stesso prezzo conveniente proposto durante l'ultimo Black Friday. Si tratta del Philips HomeRun Serie 3000, che in questa giornata beneficia di un'offerta irripetibile, rilasciata solo una volta in passato. Approfittate di uno sconto del 23%, che si traduce in un risparmio di oltre 100€ sul prezzo medio, consentendovi di portare a casa questo aiutante nella pulizia domestica per soli 269,99€.

Philips HomeRun Serie 3000, chi dovrebbe acquistarlo?

Se cercate una soluzione definitiva per mantenere pulita la vostra casa senza dover dedicarvi personalmente allo sforzo quotidiano, il Philips HomeRun Serie 3000 potrebbe essere la risposta alle vostre esigenze. Con la sua potenza di aspirazione fino a 4000 Pa, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è consigliato a chi possiede animali domestici, grazie alla sua capacità di catturare anche peli e particelle di polvere, anche nelle zone più difficili da raggiungere come sotto i mobili.

Inoltre, la navigazione laser a 360° garantisce una copertura di pulizia completa di tutta la casa, adattandosi perfettamente alle esigenze di chi desidera massimizzare l'efficienza nelle faccende domestiche. Per chi ama la tecnologia e il comfort di gestire le pulizie di casa tramite smartphone, il Philips HomeRun Serie 3000 diventa ancora più attraente.

Grazie all'app Philips HomeRun, è possibile avviare un piano di pulizia personalizzato con un solo tocco, rendendo il robot un compagno indispensabile per mantenere lo standard di pulizia desiderato senza fatica. Acquistarlo oggi si rivela come detto un investimento intelligente, visto che parliamo di un robot aspirapolvere capace di fare bene ciò per cui è stato pensato.

