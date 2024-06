Cerchi una TV Philips senza Ambilight? Questa è in offerta a 399€

Negli ultimi tempi, è sempre più comune illuminare la parte posteriore delle smart TV con strisce a LED o utilizzare televisori Philips dotati di Ambilight. Tuttavia, se preferite concentrarvi completamente sulle immagini del pannello e desiderate comunque un televisore Philips, il modello PUS7608 rappresenta attualmente la scelta migliore. Unieuro lo offre al miglior prezzo sul mercato, con uno sconto di 200€, che riduce il costo a soli 399,90€ per il modello da 55 pollici.

Vedi offerta su Unieuro

Philips PUS7608, chi dovrebbe acquistarla?

La Philips PUS7608 è la smart TV ideale per gli amanti del cinema e, perché no, anche dei videogiochi, che cercano un'immersione totale nelle loro esperienze di visione. Grazie alla tecnologia Pixel Ultra HD e ai supporti HDR10+ e Dolby Vision, questa smart TV è perfetta per chi non si accontenta di una qualità visiva qualsiasi, ma desidera immagini ultra nitide, colori vividi e contrasti profondi, il tutto senza l'illuminazione Ambilight, non sempre gradita nonostante il suo stupendo effetto di luci.

La compatibilità con Dolby Atmos, seppur con tutti i limiti del caso, offre inoltre un'esperienza audio più coinvolgente della norma con in contenti giusti, ideale per sentirsi più al centro dell'azione. D'altra parte, per gli entusiasti del gaming, la Philips PUS7608 garantisce prestazioni ottimali con un ritardo minimo grazie all'HDMI 2.1 e alla compatibilità con VRR, rendendola adatta per ottenere il massimo dalle console di ultima generazione.

La sua interfaccia smart offre un rapido accesso a servizi di streaming come Amazon Prime Video, Netflix e YouTube, rendendola altresì ideale per gli utenti che prediligono un ampio catalogo di contenuti on-demand. L'aggiunta dei controlli vocali compatibili con l'assistente Google e Alexa arricchisce ulteriormente l'esperienza d'uso, semplificando la navigazione e rendendo ogni interazione più immediata e piacevole. Tutto ciò, insieme a un design minimalista che si integra in qualsiasi ambiente domestico, rende la Philips PUS7608 una smart TV da non perdere a questo prezzo.

Vedi offerta su Amazon