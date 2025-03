Oral-B iO 10: il massimo della tecnologia per la tua igiene orale, ora con il 40% di sconto!

Vedi offerta su Amazon

Eccezionale offerta su Amazon! L'Oral-B iO 10 è ora disponibile a soli 299,99€ invece di 499,99€, con un impressionante sconto del 40%. Questo spazzolino elettrico rivoluzionario con tecnologia magnetica iO vi garantirà una pulizia professionale grazie al monitoraggio 3D dei denti e al caricatore intelligente iO Sense. Il set completo include testina Ultimate Clean, custodia da viaggio ricaricabile, caricatore e dentifricio Protezione Gengive, per un'esperienza di igiene orale all'avanguardia.

Oral-B iO 10 con kit completo: il top di gamma per un'igiene orale unica a casa tua

L'Oral-B iO 10 è consigliato a chi cerca un'esperienza di igiene orale ai massimi livelli tecnologici, trasformando la routine quotidiana in un momento di cura professionale. Particolarmente indicato per chi ha problemi gengivali, denti sensibili o desidera risultati di pulizia superiori, questo spazzolino elettrico offre ben 7 modalità di pulizia personalizzabili. È l'ideale per chi viaggia frequentemente grazie alla custodia da viaggio ricaricabile, e per i tecnofili che apprezzeranno il monitoraggio 3D dei denti tramite intelligenza artificiale e il display interattivo a colori.

Se cercate una soluzione completa per l'igiene orale della famiglia, l'Oral-B iO 10 rappresenta un investimento nella salute dentale a lungo termine. La tecnologia magnetica iO combinata con la testina rotonda e le micro-vibrazioni delicate garantisce gengive più sane in soli sette giorni. L'innovativo caricatore iO Sense con live-coaching personalizzato vi guiderà verso una pulizia ottimale, mentre il sensore di pressione intelligente vi aiuterà a spazzolare con la giusta intensità, prevenendo danni allo smalto e alle gengive. Una soluzione premium ora disponibile a un prezzo vantaggioso.

L'Oral-B iO 10 rappresenta il vertice della tecnologia per l'igiene orale. Dotato di tecnologia magnetica avanzata, combina la testina rotonda brevettata con micro-vibrazioni per offrire una pulizia professionale. Il sistema include un caricatore iO Sense intelligente che fornisce coaching in tempo reale e monitoraggio 3D dei denti tramite intelligenza artificiale. Con 7 modalità di pulizia personalizzabili, display interattivo a colori e sensore di pressione intelligente, vi garantisce un'esperienza di spazzolamento ottimale. Attualmente in offerta con uno sconto di 200€, l'Oral-B iO 10 rappresenta un investimento eccellente per la vostra salute orale.