I laptop con RTX 50 sembrano avere un sacco di problemi

Non c'è pace per NVIDIA, che ora sembra dover affrontare parecchi problemi anche con le GPU laptop, oltre che quelle desktop, ancora afflitte da problemi di disponibilità (specialmente nella fascia alta) e prezzi da capogiro. Sembra che i futuri migliori notebook gaming equipaggiati con RTX 50 Laptop stiano vivendo problemi non da poco, legati a disponibilità, malfunzionamenti driver e prestazioni non proprio entusiasmanti.

Mentre NVIDIA ha tecnicamente mantenuto la promessa di un lancio a marzo, sembra che i primi laptop equipaggiati con GPU RTX 50 arriveranno effettivamente nelle mani dei consumatori solo ad aprile inoltrato. Un esame più approfondito delle date di spedizione effettuato da Tom's Hardware US rivela un quadro preoccupante: il Razer Blade 16 con RTX 5090 risulta disponibile dal 30 aprile, mentre la versione con RTX 5080 dal 14 aprile. L'Alienware 18 Area-51, nonostante gli annunci promozionali, mostra sul sito Dell date di consegna attorno al 24 aprile.

Le cose sembrano andare meglio nel nostro paese, dove Amazon indica come data di consegna il 31 marzo per alcuni modelli MSI, come lo Stealth 18 HX AI e il Titan 18 HX AI.

Gli stessi produttori sembrano essere stati colti di sorpresa. Fonti interne riferiscono di ritardi multipli nella produzione, con date di consegna per i prodotti destinati alle recensioni ripetutamente posticipate, spesso senza spiegazioni convincenti. Questo suggerisce che l'intera catena di produzione stia lavorando sotto pressione per rispettare tempistiche troppo aggressive.

I problemi riscontrati nei test non fanno che confermare questa impressione. Durante la recensione del Razer Blade 16 con RTX 5090 da parte dei colleghi americani, sono emersi problemi significativi con diversi giochi. Borderlands 3 si blocca sistematicamente prima di raggiungere il menu principale, mentre Red Dead Redemption 2 crasha sempre nello stesso punto quando eseguito a 1080p. NVIDIA ha confermato che il problema con Borderlands è già noto, suggerendo tentativi di risoluzione per Red Dead Redemption 2 che però non hanno prodotto risultati.

Al di là dei problemi di compatibilità, le prestazioni pure delle nuove GPU sollevano interrogativi sul reale valore dell'aggiornamento. Il salto dalla RTX 4090 mobile alla RTX 5090 non appare così marcato come ci si potrebbe aspettare; il vero punto di forza sembra essere il miglioramento dell'efficienza energetica, che si traduce in una durata della batteria sorprendentemente buona per laptop gaming di questa categoria.

NVIDIA sta puntando molto sulla tecnologia DLSS con Multi Frame Generation per giustificare l'upgrade, ma anche qui la situazione è complessa. I test hanno dimostrato che non è possibile prendere per oro colato i numeri pubblicizzati, poiché l'esperienza reale dipende dalla combinazione tra velocità di rendering di base e latenza, fattori che variano significativamente tra i diversi giochi che supportano questa funzionalità.

Oltretutto, c'è da affrontare con molta attenzione anche la questione dei prezzi per il nostro mercato: i due portatili MSI che vi abbiamo indicato prima costano tantissimo, 4500€ il modello con RTX 5080 e addirittura 7300€ quello con RTX 5090. Se il 31 marzo i prodotti dovessero essere effettivamente disponibili a questi prezzi, saremmo in una situazione ancor peggiore di quella delle GPU desktop, che ormai da settimane si trovano col contagocce a cifre altissime.