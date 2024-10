Il rivale di Oral-B è oggi disponibile con uno sconto del 28%

State usando da un po' uno spazzolino elettrico e pensate sia giunto il momento di passare a un modello superiore? Oggi su Amazon trovate in offerta un modello Philips, tra i principali concorrenti di Oral-B, al prezzo di soli 100,51€. Con uno sconto del 28%, questo spazzolino elettrico ha tutte le caratteristiche per soddisfare le vostre aspettative.

Philips Sonicare HX7113/01, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips Sonicare HX7113/01 è consigliato a coloro che non si accontentano di una semplice pulizia dei denti, ma cercano un'esperienza superiore per mantenere l'igiene orale a livelli ottimali. Con la sua tecnologia sonica all'avanguardia e fino a 62.000 movimenti delle setole al minuto, questo spazzolino elettrico è ideale per chi desidera rimuovere fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale e ottenere denti visibilmente più bianchi.

L'avviso di pressione intelligente protegge inoltre le gengive da spazzolamenti troppo vigorosi, rendendolo adatto anche a chi ha gengive sensibili o è particolarmente attento alla salute delle proprie gengive. Le personalizzazioni offerte dal Philips Sonicare HX7113/01 incontrano quindi le esigenze di chiunque voglia adattare la propria routine di igiene orale alle proprie necessità specifiche.

Con due modalità di spazzolamento, Clean e White, offre la possibilità di focalizzarsi sulla rimozione della placca o sulla rimozione delle macchie superficiali, a seconda dell'obiettivo desiderato. Per coloro che sono nuovi all'uso di uno spazzolino elettrico, la funzione EasyStart aiuta ad abituarsi progressivamente alla potenza di pulizia dello spazzolino. Accompagnato da una garanzia di 2 anni e la possibilità di un rimborso se non si è soddisfatti, il Philips Sonicare HX7113/01 rappresenta una scelta affidabile per chi desidera elevare la propria igiene orale.

