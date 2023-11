Auricolari TWS Marshall al prezzo più BASSO di sempre! (-27%)

In questa settimana prima del Black Friday molti store non si stanno certo risparmiando con le offerte interessanti. Un esempio è Comet, che sta proponendo sconti veramente superlativi su tantissimi prodotti, come ad esempio questi auricolari true wireless di Masrhall, che potete trovare al minimo storico di 79,99€ grazie a uno sconto del 27%!

Attualmente non disponibili su Amazon, questi aricolari hanno solitamente un prezzo di circa 110€ e raramente sono scesi sotto questa cifra. 79,90€ infatti rappresenta il minimo storico mai raggiunto, e in questo caso stiamo parlando di soli 9 centisimi sopra questa cifra. Per questo motivi non esitiamo nel raccomandarvi l'acquisto.

Marshall Minor III, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari true wireless Marshall Minor III sono un'ottima scelta per gli amanti della musica che cercano un'esperienza audio di alta qualità in un formato compatto e senza fili. Sono particolarmente consigliati per coloro che apprezzano il suono distintivo e leggendario di Marshall, noto a tutti nel mondo dell'amplificazione e dell'audio (vedete ad esempio la nostra guida alle migliori casse bluetooth). Questi auricolari sono ideali per chi desidera un suono potente e nitido in movimento, sia che si tratti di ascoltare musica, podcast o rispondere a chiamate, grazie alla loro praticità e al design ergonomico che assicura una vestibilità comoda e stabile.

Dal punto di vista tecnico, i Marshall Minor III sono dotati di driver da 12 mm che offrono un audio di alta qualità con bassi profondi e acuti cristallini. Sono in grado di fornire fino a 25 ore di riproduzione combinando la carica degli auricolari e della custodia, mentre una singola carica degli auricolari offre circa 5 ore di ascolto ininterrotto.

La custodia di ricarica è compatta e facilmente trasportabile, con un design elegante che richiama lo stile iconico di Marshall. Inoltre, sono dotati di controlli touch intuitivi, consentendo all'utente di gestire la riproduzione audio, le chiamate e l'assistente vocale senza sforzo.

Gli auricolari Minor III true wireless di Marshall rappresentano una combinazione perfetta di qualità sonora, design accattivante e comodità per un'esperienza d'ascolto senza fili eccezionale.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina del prodotto e vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Comet

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!