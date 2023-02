Gli elettrodomestici della cucina e del bagno, in base alle performance e alla classe energetica, hanno la possibilità di influire molto sulla vostra bolletta di fine mese e sulla vostra gestione della casa. Per questo motivo, se state cercando un nuovo frigorifero, una lavatrice o un’asciugatrice di ottima qualità a un prezzo davvero fenomenale, vi consigliamo di non farvi scappare la promozione disponibile da Yeppon, con sconti fino al 50% sugli articoli Samsung!

All’interno della categoria creata dallo store, avrete la possibilità di trovare tipologie differenti di elettrodomestici del brand e adatti anche a varie fasce di prezzo. Per questo motivo, il nostro consiglio è di sfruttare quanto prima la promozione in corso e di portare a casa il modello che più fa per voi e per la vostra cucina entro e non oltre il 5 marzo.

Senza dubbio, va menzionata la lavatrice a carica frontale Samsung WW80TA046TT, disponibile ad appena 419,99€ invece di 899,99€. Il prodotto in questione, è pensato per regalarvi prestazioni senza paragoni, a partire dalla tecnologia ecolavaggio, in grado di assicurare un bucato perfetto, anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente in qualsiasi tessuto e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia.

Non meno importante, quando viene attivato il ciclo di vapore igienizzante viene emesso un potente getto di vapore dal fondo del cestello, che si occupa di rimuovere lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, per un bucato pulito e igienizzato al meglio. La proposta perfetta per chi ha una cute particolarmente delicata oppure soffre di allergie! La pratica feature smacchia tutto plus, inoltre, vi aiuta a rimuovere anche le macchie più ostinate con estrema facilità, lasciando che le ecobolle penetrino nelle fibre dei vostri capi per rimuovere le macchie più difficili.

Inoltre, grazie all’ottimo motore Digital Inverter, pensato appositamente per ottenere i risultati desiderati in maniera più silenziosa ed efficace possibile, sarete anche certi di star consumando meno energia rispetto a una lavatrice con motore tradizionale!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che fa più al caso vostro.

