Un robot aspirapolvere sta battendo il suo sconto migliore, arrivando a soli 239€

Il Proscenic Q8 Max è uno dei robot aspirapolvere con il miglior rapporto qualità-prezzo, e ciò viene confermato oggi dalla possibilità di acquistarlo a soli 239€. Questo modello, noto per la sua innovativa tecnologia, offre prestazioni di pulizia quasi da leader della categoria a un prezzo mai visto prima. Grazie a caratteristiche uniche come l’aspirazione, la pulizia e lo svuotamento automatico del cestello polvere in un unico dispositivo, il Proscenic Q8 Max promette di rivoluzionare la gestione della pulizia domestica, liberando completamente le mani degli utenti per un periodo di 60 giorni.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 60€ durante il checkout

Proscenic Q8 Max, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Proscenic Q8 Max è una soluzione ideale per chi cerca un'esperienza di pulizia della casa automatizzata e profonda, capace di liberare tempo prezioso da dedicare ad altre attività. Particolarmente consigliato a famiglie impegnate o individui con stili di vita frenetici, il Proscenic Q8 Max offre prestazioni di pulizia di alto livello grazie alla sua potenza di aspirazione da 5000 Pa e alla durata della batteria fino a 200 minuti. Le sue funzionalità di mappatura e navigazione LiDAR garantiscono un'efficienza notevole, permettendo al robot di adattarsi a diverse configurazioni domestiche e di superare ostacoli con facilità.

Per chi possiede animali domestici o lotta contro l'accumulo di capelli e peli in casa, il Proscenic Q8 Max si rivela un alleato prezioso, grazie al suo sistema anti-groviglio che evita le interruzioni durante le sessioni di pulizia. Inoltre, con l'opzione di svuotamento automatico di polvere, gli utenti beneficiano di un'esperienza di pulizia praticamente senza manutenzione.

La compatibilità con l'app, Alexa e il Wi-Fi amplifica la comodità d'uso, consentendo di programmare e personalizzare le sessioni di pulizia con facilità. Chi cerca un equilibrio tra innovazione tecnologica, potenza e comodità troverà nel Proscenic Q8 Max la risposta alle proprie esigenze domestiche.

