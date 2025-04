Proteggi la tua casa con il bundle Blink Outdoor: 4 telecamere e videocitofono in OFFERTA SPECIALE!

Se desiderate proteggere la vostra casa con un sistema di videosorveglianza completo, affidabile e facile da installare, non potete lasciarvi sfuggire l'incredibile offerta disponibile su Amazon: il bundle Blink Outdoor con 4 videocamere di sicurezza e un videocitofono Blink è in promozione a soli 125,98€, con uno sconto clamoroso del 67% rispetto al prezzo originale di 379,98€. Una soluzione intelligente ed economica per garantire la massima sicurezza a tutta la famiglia.

Bundle 4 Blink Outdoor + videocitofono Blink, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle include 4 telecamere Blink Outdoor, un Sync Module 2 e il videocitofono Blink Video Doorbell, offrendo un sistema completo per la sorveglianza sia interna che esterna. Le telecamere Blink Outdoor sono progettate per resistere a qualsiasi condizione atmosferica e funzionano completamente senza fili, con un’autonomia straordinaria che può arrivare fino a due anni grazie alle batterie AA al litio incluse.

Le videocamere garantiscono una ripresa in HD, sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna a infrarossi. Grazie all’app Blink Home Monitor, potrete ricevere notifiche sullo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento. Inoltre, è possibile personalizzare le zone di rilevamento, per ricevere solo gli avvisi davvero importanti. Con la funzione Live View e l’audio bidirezionale, potete vedere e parlare con chi si trova davanti casa vostra in tempo reale, ovunque vi troviate.

Il bundle è compatibile con Alexa, permettendovi di controllare l’intero sistema tramite comandi vocali con i dispositivi Echo compatibili. La registrazione dei video può avvenire localmente tramite una chiavetta USB (da acquistare separatamente) con il Sync Module 2, oppure sul cloud grazie alla prova gratuita di 30 giorni del piano Blink.

A questo prezzo, il bundle Blink Outdoor con videocitofono rappresenta una delle offerte più competitive sul mercato della sicurezza domestica smart. Non lasciatevela sfuggire: acquistate oggi stesso questo sistema completo a un prezzo irripetibile. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori telecamere wi-fi per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon