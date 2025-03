Prova Amazon Music Unlimited: 3 MESI GRATIS per un'esperienza musicale senza confini!

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, Amazon propone un'opportunità imperdibile per chi ama la musica in streaming. Se non avete mai sperimentato Amazon Music Unlimited, potete attivare 3 mesi gratuiti, senza alcun costo iniziale!

Questa promozione speciale è attiva dalle 17:00 del 19 marzo 2025 fino alle 17:00 del 16 aprile 2025 ed è riservata esclusivamente ai nuovi utenti che non hanno mai sottoscritto un abbonamento al servizio.

Prova Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited, perché abbonarsi?

Grazie ad Amazon Music Unlimited, avrete a disposizione un catalogo sconfinato con oltre 100 milioni di brani, che vi permetterà di ascoltare la vostra musica preferita ovunque e senza limiti. Inoltre, il servizio garantisce audio in alta definizione, assicurando una qualità superiore senza perdita di dettagli.

Un altro vantaggio esclusivo è la possibilità di scaricare le tracce e ascoltarle offline, ideale per chi viaggia spesso o si trova in luoghi con connessione limitata. Amazon Music Unlimited offre anche playlist curate su misura e un sistema avanzato di suggerimenti personalizzati, per scoprire sempre nuove canzoni e artisti in linea con i vostri gusti.

Una delle caratteristiche distintive di Amazon Music Unlimited è il supporto alla tecnologia audio spaziale, che vi regalerà un'esperienza d'ascolto avvolgente e tridimensionale, simile a quella di un concerto dal vivo. Con questa innovazione, ogni brano si trasforma in un viaggio sonoro immersivo e coinvolgente.

Durante il periodo promozionale, potrete usufruire del servizio senza alcuna pubblicità e con accesso a contenuti esclusivi, tra cui podcast e anteprime di nuove uscite. Al termine dei 3 mesi gratuiti, l'abbonamento avrà un costo di 10,99€ al mese, ma potrete disdire in qualsiasi momento senza penali o costi aggiuntivi.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione! Attivate subito i 3 mesi gratuiti e immergetevi in un'esperienza musicale senza precedenti.

Prova Amazon Music Unlimited