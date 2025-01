Pulisci la tua casa in modo intelligente con roborock Qrevo Slim, oggi in SCONTO! -23%

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere ultra potente e compatto, oggi su Amazon potete acquistare il Roborock Qrevo Slim a un prezzo straordinario. Grazie a un'offerta esclusiva, questo dispositivo è disponibile a soli 999€, con un sconto del 23% rispetto al prezzo più basso recente di 1.299€. Un'occasione imperdibile per chi desidera un aiuto domestico intelligente, senza compromessi su potenza e innovazione.

roborock Qrevo Slim, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un design ultracompatto da soli 8,2 cm di altezza, il Roborock Qrevo Slim è progettato per raggiungere anche gli spazi più difficili, come sotto i divani e gli armadietti. Non dovrete più preoccuparvi di accumuli di polvere nelle aree più nascoste della casa: la sua struttura snella gli permette di muoversi agilmente tra gli ostacoli per una pulizia impeccabile.

Uno dei punti di forza di questo robot è la navigazione 3D ToF di ultima generazione, che garantisce precisione millimetrica nella mappatura dell’ambiente. Grazie a questa tecnologia avanzata, il Roborock Qrevo Slim rileva e aggira con facilità mobili sospesi, gambe sottili e altri ostacoli, ottimizzando il percorso di pulizia senza intoppi.

La sua potenza di 11.000 Pa di aspirazione HyperForce lo rende un vero campione nel rimuovere polvere, detriti e peli di animali su qualsiasi superficie. Il sistema Carpet Boost+ assicura una pulizia profonda dei tappeti, aumentando automaticamente la potenza per eliminare lo sporco più ostinato.

Inoltre, grazie alla sua stazione multifunzionale 3.0, il Roborock Qrevo Slim offre un'esperienza di pulizia completamente automatizzata: lavaggio con acqua calda, asciugatura ad aria calda, svuotamento automatico del serbatoio, rilevamento dello sporco e ricarica rapida intelligente. Un concentrato di tecnologia per garantire pavimenti sempre splendenti senza il minimo sforzo.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta limitata su Amazon. Acquistate subito il Roborock Qrevo Slim a soli 999€ e rivoluzionate la vostra routine di pulizia con uno dei robot aspirapolvere più avanzati del mercato! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori aspirapolvere robot per ulteriori consigli.

