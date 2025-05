Pulizia profonda senza sforzo con questo aspirapolvere lavapavimenti, oggi in SCONTO!

Se siete alla ricerca di un dispositivo per la pulizia della casa che unisca tecnologia avanzata, prestazioni elevate e massima praticità, la nuova offerta su Amazon del DREAME H12 Pro FlexReach merita tutta la vostra attenzione. Disponibile al prezzo speciale di 299€, questo aspirapolvere lavapavimenti rappresenta un vero affare, con uno sconto del 25% rispetto al suo prezzo più basso recente di 399€. Un'opportunità da cogliere al volo per rivoluzionare il modo in cui mantenete puliti i vostri ambienti.

DREAME H12 Pro FlexReach, chi dovrebbe acquistarlo?

DREAME H12 Pro FlexReach è progettato per offrire una pulizia completa e senza sforzo, grazie a un design piatto a 180° che consente di raggiungere agevolmente anche gli spazi più angusti, come sotto i mobili e negli angoli più stretti. Il potente sistema di aspirazione da 18.000 Pa permette di rimuovere facilmente sporco secco e umido, garantendo pavimenti sempre impeccabili. Inoltre, la spazzola rotante ad alta velocità da 480 giri/min assicura una pulizia efficace e uniforme.

Uno dei punti di forza più interessanti è il sistema di autopulizia a caldo: al termine dell'utilizzo, la spazzola si pulisce da sola con acqua a 90 °C, seguita da un ciclo di asciugatura rapida di 5 minuti. Questo processo non solo elimina odori e batteri, ma mantiene la spazzola sempre fresca e pronta all'uso. Inoltre, grazie al serbatoio separato per l'acqua sporca, l'igiene è garantita in ogni fase della pulizia.

La tecnologia FlexReach integra una spazzola autopulente che utilizza costantemente acqua pulita, evitando la necessità di frequenti cambi e risciacqui, mentre il sistema TangleCut previene l'accumulo di capelli e grovigli. Con un'autonomia fino a 50 minuti, è ideale anche per appartamenti di ampie dimensioni.

Grazie alle sue caratteristiche all'avanguardia, DREAME H12 Pro FlexReach si conferma una scelta eccellente per chi desidera semplificare e potenziare la pulizia quotidiana. A soli 299€ su Amazon, è difficile trovare un'alternativa altrettanto completa e conveniente. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori robot lavapavimenti per ulteriori consigli.