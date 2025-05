Marca? C’è. Doppio cestello? C’è. Sconto? Pure. Cosa aspetti a comprarla?

Se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria che combini efficienza, versatilità e design innovativo, la Philips Dual Basket è perfetta. Con l'offerta speciale su Amazon, infatti, questa friggitrice ad aria è disponibile a soli 139,99€ invece di 199,99€, una riduzione del prezzo che rende l'acquisto ancora più conveniente. Non solo qualità e prestazioni, ma anche un notevole risparmio! Non lasciatevi sfuggire questa occasione, ideale per chi desidera preparare piatti sani e gustosi in poco tempo.

Vedi offerta su Amazon

Philips Dual Basket NA350/00, chi dovrebbe acquistarla?

Una delle caratteristiche più interessanti della Philips Dual Basket è la possibilità di cucinare in modo simultaneo in due cestelli separati. Immaginate di preparare patatine fritte croccanti da un lato e crocchette di pollo succose dall'altro, tutto in un solo ciclo di cottura. Grazie alla tecnologia Rapid Air, l'aria calda circola uniformemente intorno ai cibi, garantendo risultati croccanti e dorati con una quantità minima di olio. Questo sistema consente di ridurre l'uso di grassi senza compromettere il gusto, per un'alimentazione più sana ma altrettanto saporita.

La Philips Dual Basket non si limita alla sola frittura: grazie alla sua versatilità, offre diverse opzioni di cottura che vanno dalla frittura ad aria alla cottura al forno, alla griglia e all'arrosto. Qualunque sia il piatto che volete preparare, questa friggitrice ad aria è in grado di soddisfare ogni esigenza, permettendovi di sperimentare e sbizzarrirvi in cucina. Che si tratti di un pasto veloce o di una cena elaborata, la vostra creatività in cucina avrà finalmente uno strumento che la supporta appieno.

Inoltre, la Philips Dual Basket è dotata di comandi touchscreen intuitivi, che vi permetteranno di impostare facilmente la temperatura e il tempo di cottura desiderati. E con l’app HomeID, avrete anche accesso a una libreria di ricette salutari, per scoprire nuove idee e preparazioni. Non dimenticate, poi, che la pulizia è un gioco da ragazzi grazie ai cestelli lavabili in lavastoviglie e al rivestimento antiaderente, che rendono la manutenzione semplice e veloce. Con la Philips Dual Basket, il piacere di cucinare e mangiare sano è alla portata di tutti!