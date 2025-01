Quanto sei disposto a spendere per una scrivania? Questo sconto ti fa andare oltre

Se state cercando una scrivania che combini qualità, funzionalità e design, la OAKO Swift Desk è la risposta definitiva. La domanda "Quanto siete disposti a spendere per una scrivania?" trova una risposta interessante in questa offerta. Con uno sconto che riduce il prezzo da 988,99€ a soli 593,94€, questa scrivania motorizzata rappresenta un'occasione per chi desidera un prodotto di alta gamma. La qualità fuori dal comune della OAKO Swift Desk la rende una delle migliori opzioni sul mercato per chi vuole arredare il proprio ufficio con stile ed efficienza.



La OAKO Swift Desk è orgogliosamente prodotta in Europa, garantendo un alto standard di qualità. Il piano del tavolo, spesso 25 mm, è progettato per durare nel tempo, mentre il robusto telaio assicura stabilità e resistenza anche con un utilizzo quotidiano intensivo. Il sistema di controllo elettronico, originario dell'Austria, migliora ulteriormente le prestazioni e la durata della scrivania, offrendo un'esperienza utente fluida e priva di problemi. È una scrivania che non solo risponde alle esigenze funzionali, ma si distingue anche per la sua solidità e affidabilità.

Con dimensioni di 120 cm x 70 cm, la OAKO Swift Desk offre ampio spazio per lavorare comodamente, consentendo di posizionare facilmente i migliori monitor, tastiera, documenti e altri oggetti essenziali. La regolazione in altezza è una delle caratteristiche più apprezzate di questa scrivania, che può essere adattata da un minimo di 720 mm fino a un massimo di 1200 mm. Questo permette di personalizzare la postazione di lavoro in base alle proprie preferenze ergonomiche, sia per chi lavora seduto che in piedi. Inoltre, la scrivania è dotata di funzioni di sicurezza come la protezione contro le collisioni e il sovraccarico, che interrompono automaticamente il movimento in caso di ostacolo durante la regolazione in altezza, proteggendo così l'integrità del mobile e degli oggetti circostanti.

Un altro vantaggio della OAKO Swift Desk è la facilità di montaggio. La scrivania viene consegnata in due pacchi separati, uno contenente il telaio (25 kg) e l'altro il piano del tavolo (15 kg). Il design intelligente e le istruzioni chiare incluse nel pacco rendono l'assemblaggio rapido e senza stress, anche per chi non è particolarmente esperto in fai-da-te. Inoltre, le gambe regolabili permettono di livellare la scrivania su superfici irregolari, garantendo una postazione stabile e sicura. In sintesi, la OAKO Swift Desk è perfetta per chi cerca una scrivania elegante, funzionale e facile da montare, a un prezzo scontato che non delude le aspettative.

