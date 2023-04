Se siete alla ricerca di uno speaker Bluetooth che sia potente, versatile, e che possa accompagnarvi nel corso delle vostre gite o escursioni, senza il pericolo che si rompa o che, peggio, smetta di funzionare a causa della pioggia, allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare questo splendido “Amazon Find“, salito alla ribalta grazie alla popolarità ottenuta su TikTok.

Stiamo parlando dello splendido speaker Muzen Wild Mini, un dispositivo dal design rugged, pensato proprio per essere portato agganciato ad una cintura o uno zaino nel corso di qualche escursione, e che finalmente è disponibile anche in Italia grazie ad Amazon, al suo prezzo originale di 109,99€!

Certo, un prezzo non per tutti, specie considerando la grande quantità di speaker immersi sul mercato da molti brand emergenti, anche se Muzen merita comunque una certa attenzione, giacché tra i vari marchi asiatici in corsa verso il successo, si sta distinguendo per una serie di intuizioni, tecniche e soprattutto di design, che stanno rendendo l’azienda popolare tra i cacciatori di prodotti presenti sui social, e specie su TikTok.

Muzen, infatti, si propone con prodotti bellissimi da vedere e con un’ottima usabilità, contraddistinti anche da delle ottime performance tecniche, com’è il caso proprio di questo Muzen Wild Mini che, al netto delle sue dimensioni compatte, si propone con un suono di tutto rispetto, quasi sorprendente rispetto alla sua compattezza.

A stupire è anche la qualità dei materiali, decisamente pregevoli e sopra la media, anche al netto del prezzo non proprio competitivo, tali che parliamo di uno speaker non solo resistente agli urti, ma anche certificato IPX5, e dunque impermeabile all’acqua e resistente alla polvere.

Dotato di un solito gancio, utile al trasporto ed al fissaggio allo zaino, il Wild Mini include anche una torcia LED con tre modalità di accensione, inclusa una modalità SOS, qualora ce ne fosse bisogno.

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero geniale, molto apprezzato su TikTok e, per questo, vi invitiamo ad approfittare dell’offerta messa in campo da Amazon, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!