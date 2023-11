Questa friggitrice ad aria è ultra CAPIENTE e oggi costa il 36% in meno!

Ci troviamo nel pieno del quinto giorno di Black Friday di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su una friggitrice ad aria di altissima qualità e ultra capiente. Potrete, infatti, approfittare dello sconto del 26% sulla Ninja Foodi FlexDrawer da 10,4 L, pagandola solamente 179,99€ invece di 279,99€!

Ninja Foodi FlexDrawer, chi dovrebbe acquistarla?

La friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer è ideale per tutti coloro che cercano uno modello versatile e capace di preparare una grande varietà di piatti; in particolare, essendo molto più capiente della maggior parte dei modelli sul mercato, è progettata per le famiglie numerose, di almeno 4 persone. Con le sue 2 zone di cottura indipendenti, trasformabili in un’unica zona da 10,4 L, è possibile preparare diversi alimenti contemporaneamente o cucinare grandi quantità di cibo, arrivando a servire oltre 8 porzioni.

Inoltre, è ideale per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, dato che riuscirete a ottimizzare i tempi e a preparare i piatti che desiderate in pochissimo tempo, giacché due pietanze diverse possono essere pronte nello stesso momento, mentre l'elevata temperatura permette di consumare fino al 45% in meno di energia rispetto a un forno tradizionale. Le 7 funzioni di cottura offrono, inoltre, un'ampia gamma di opzioni per esplorare diverse ricette e modi di cucinare: frittura ad aria, Max Crisp, arrosto, al forno, croccante, riscaldamento e lievitazione sono solo alcune delle numerose opzioni che avrete a disposizione.

Oltre alla versatilità e alla convenienza economico-energetica, la friggitrice è persino dotata di piastre antiaderenti lavabili in lavastoviglie per una facile pulizia. Insomma, se cercate un prodotto efficiente e dal buon rapporto qualità-prezzo, non possiamo che consigliarvi di approfittare di questa occasione!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

