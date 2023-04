Se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria che non sia solo potente, ma che sia soprattutto capiente, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa nuova offerta Amazon, visto il prezzo proposto sulla splendida friggitrice Princess ‎182075, nota sul mercato per essere una delle più capienti in circolazione, visto il suo vano di cottura da ben 11 litri!

Stiamo parlando delle dimensioni che, di norma, sono appannaggio dei forni a microonde o elettrici, praticamente il doppio rispetto a quella che è la media delle più comuni friggitrici ad aria e che, non a caso, richiederebbe l’esborso di ben 199,99€, oggi abbassati a 157,99€ grazie ad uno sconto del 21%!

Un ottimo affare, per un elettrodomestico capiente e ben realizzato ma, soprattutto, versatile, vista la sua ottima potenza di 1800 watt che, unita alla capienza di cui sopra, rende questa friggitrice ad aria l’ideale per cuocere qualsiasi cosa, oltre che più pietanze contemporaneamente.

La Princess ‎182075, infatti, arriverà a casa vostra comprensiva di diversi piani di cottura, oltre che di un pratico cestello rotante; una vera “anomalia” per il settore che, tuttavia, si dimostrerà presto utilissimo, specie qualora vogliate sperimentare con la cottura delle carni, oltre che delle classiche patate.

Capiente come un fornetto, e dotata di 10 programmi di cottura, per altro selezionabili da un comodo schermo touch, questa splendida friggitrice vi tornerà utile per arrosti, pizze, torte, pesce, il tutto con un notevole risparmio sia in termini di calorie, che di tempo speso, vista l’efficienza tipica delle moderne friggitrici ad aria.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto di questo splendido elettrodomestico, così da scongiurare la possibilità che il prodotto vada esaurito o che la promozione termini prematuramente.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!