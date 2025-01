Questa sedia si adatta a te, non il contrario. Oggi risparmi 120€

Quando si tratta di acquistare la sedia perfetta per il lavoro o per il relax, il comfort è fondamentale. Tuttavia, molte sedie ergonomiche entry-level richiedono che l’utente si adatti alla struttura della poltrona per trovare una posizione ottimale. Con la BS12-PRO, questo non è più un problema: è progettata per adattarsi al vostro corpo, offrendovi un’esperienza di seduta senza compromessi. In questo periodo, potete acquistarla a un prezzo ribassato, risparmiando ben 120€, passando da 419,99€ a soli 299,99€.

Flexispot BS12-PRO, perché e chi dovrebbe acquistarla?

La BS12-PRO è una sedia pensata per offrire un supporto completo grazie al suo design innovativo. La sua struttura è progettata per seguire le curve naturali del corpo, garantendo un comfort che si adatta a ogni esigenza. Con la gamma di reclinazione regolabile da 105 a 135 gradi, potete scegliere la posizione che più vi aggrada, riducendo l’affaticamento durante le lunghe ore di seduta. Inoltre, la possibilità di regolare lo schienale in diverse direzioni permette di ottenere il massimo sostegno per il corpo, alleviando la pressione e mantenendo la postura corretta.

Non c'è solo il reclinamento a fare la differenza nella BS12-PRO, ma anche la regolazione delle altre componenti. Il poggiatesta regolabile aiuterà a proteggervi da dolori a collo, spalle e schiena, mentre il cuscino lombare adattivo consente di indirizzare il supporto precisamente nella zona della schiena che ne ha più bisogno. Le regolazioni dei braccioli sono altrettanto pratiche, con una rotazione di 360° e un movimento più ampio che permette di adattarsi perfettamente alla posizione desiderata. Queste caratteristiche rendono la sedia ideale per ogni angolazione di reclinazione, garantendo un sostegno costante e preciso.

La BS12-PRO non è solo una sedia ergonomica, ma una vera e propria esperienza di seduta di alta qualità. Il sedile, realizzato con schiuma di supporto, offre un comfort morbido che allevia la pressione durante le lunghe ore di utilizzo. Inoltre, la rete traspirante di ultima generazione, realizzata in 100% poliestere, garantisce un comfort duraturo, mantenendo il corpo fresco d’estate e caldo d’inverno. La resistenza del materiale è garantita nel tempo, senza deformazioni, assicurando che la sedia rimanga come nuova anche dopo un uso prolungato.

