Questa Smart TV LG da 65 pollici costa MENO di quanto pensi, che AFFARE! (-28%)

State cercando un televisore che possa trasformare il vostro salotto in una vera e propria sala cinematografica, offrendo al contempo funzionalità smart all'avanguardia? Allora non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon. La Smart TV LG UHD 65" è ora disponibile al prezzo eccezionale di 501,99€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale di 699€. Un'opportunità da cogliere al volo per chi desidera migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico.

Smart TV LG UHD 65", chi dovrebbe acquistarla?

Lo Smart TV LG UHD 65" rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono scendere a compromessi tra qualità dell'immagine e funzionalità smart. Dotato di risoluzione 4K e tecnologia HDR10 Pro, questo televisore garantisce immagini quattro volte più definite rispetto al Full HD, permettendovi di cogliere ogni minimo dettaglio con una nitidezza sorprendente. Il processore α5 Gen7 ottimizza i contenuti a 4K e regola automaticamente luminosità e audio in base all'ambiente circostante, assicurando un'esperienza visiva sempre ottimale.

Il comfort visivo è ulteriormente migliorato dalla presenza del Filmmaker Mode, che riproduce fedelmente l'intenzione creativa dei registi, e dalla funzione Game Dashboard & Optimizer, pensata per gli appassionati di videogiochi. Quest'ultima offre un accesso rapido alle impostazioni di gioco e ottimizza automaticamente la qualità dell'immagine in base al genere di gioco, garantendo sessioni di gioco fluide e coinvolgenti.

La versatilità è un altro punto di forza di questa Smart TV. Grazie al sistema operativo webOS 24 con ThinQ AI, avrete accesso a una vasta gamma di app di streaming, tra cui Netflix, Disney+ e Amazon Prime. L'App Sports Portal vi terrà aggiornati sui risultati sportivi in tempo reale, anche mentre guardate altri contenuti. Inoltre, con l'aggiornamento webOS Re:New Program, potrete godere di un'esperienza sempre nuova nei prossimi 5 anni, con 4 aggiornamenti del sistema operativo garantiti.

Attualmente disponibile a soli 501,99€, questa Smart TV LG UHD 65" rappresenta un investimento eccellente per chiunque cerchi un'esperienza visiva di alta qualità senza compromessi. La combinazione di immagini nitide e dettagliate, funzionalità smart avanzate e la promessa di aggiornamenti costanti rende questo televisore la scelta perfetta per trasformare il vostro salotto in un centro di intrattenimento all'avanguardia.

Vedi offerta su Amazon