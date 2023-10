Questa smart TV LG OLED 2023 da 55" è SPETTACOLARE! (-48%)

Scegliere quella che potrebbe essere la migliore smart TV per le proprie esigenze non è semplice, e noi di Tom's lo sappiamo bene, come del resto dimostrano i vari articoli che abbiamo dedicato alla selezione delle "migliori smart TV del mercato". Tuttavia, qualora proprio non ne veniate a capo e siate alla ricerca di un ottimo modello da acquistare in anticipo rispetto al Black Friday 2023, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon!

Sul portale, infatti, è disponibile con uno sconto del 48%, corrispondente a circa 900 euro, la splendida smart TV LG OLED55B36LA da 55", arrivata sul mercato da poco meno di un anno, e davvero ideale per chiunque cerchi un pannello di grande qualità e di dimensioni generose, ad un prezzo, tutto sommato, "modesto" se si considera la media prezzi del mercato, specie tra quelli che sono i principali brand, di cui LG fa ovviamente parte. Il prezzo, dunque, scende così a soli 1.043,00€, che rispetto ai 1.999,00€ del prezzo originale sono decisamente un ottimo affare.

LG OLED55B36LA, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV LG OLED55B36LA è un acquisto decisamente sensato per tutti, a prescindere da quelle che sono le specifiche passioni o esigenze, giacché parliamo di un dispositivo che non solo vanta un pannello di grande qualità, ma che ha dalla sua una serie di attenzioni che la rendono la scelta ideale sia per i gamer, che per i cinefili, che sono poi le due principali categorie che possono essere interessate a particolari specifiche rispetto all'acquisto di una smart TV.

Per rispondere ad ogni esigenza, dunque, LG ha progettato una smart TV che, per quanto riguarda i cinefili, si propone con un pannello con pixel autoilluminanti, e supportato dalle tecnologie Dolby, con la risultatnte di immagini dai colori perfetti e dall'ottimo contrasto. Per i gamer, invece, un input lag ridottissimo, ed un alto refresh rate, per un gioco su console con gameplay in 4K @120fps, anche qui supportato dalle migliori tecnologie di visione del mercato, come VRR e Dolby Vision! Insomma: una smart TV che può accontentare davvero tutti!

Dal punto di vista del prezzo, questo specifico modello LG era stato protagonista, proprio negli ultimi giorni, di alcune variazioni al rialzo, che avevano portato questa ottima smart TV ad oscillare tra i 1.150€ ed i 1.199€, con addirittura un momento di picco, nel corso del mese di ottobre, in cui si erano raggiunti i 1.631€! Ora, pur vero che quello di oggi non è il prezzo più basso mai raggiunto, la proposta odierna di Amazon è comunque molto interessante e vi permetterà di portarvi a casa una smart TV di pregio ad un prezzo, tutto sommato, accettabile, specie per un pannello da 55". Certo, potreste attendere il prossimo Black Friday nella speranza che il prezzo cali ancora, ma ovviamente non c'è mai certezza che specifici prodotti si abbassino di prezzo durante questi eventi, anche perché parliamo di un modello ancora "fresco" sul mercato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto di questa ottima smart TV, suggerendovi di approfittare dell'ottimo prezzo proposto da Amazon, visitando ora la pagina dedicata al prodotto prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

