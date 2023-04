Avete una smart TV con un comparto audio che non vi soddisfa e vorreste acquistare una valida soundabar che riesca ad assicurarvi suoni nitidi e super profondi? In questo caso, vi consigliamo di non farvi scappare questo ottimo modello a marchio TCL in doppio sconto da Comet! Acquistandolo adesso, non solo lo metterete nel carrello a soli 59,00€ invece di 89,00€ ma, una volta in fase di checkout otterrete un ulteriore 5%.

Non meno importante, potrete decidere di pagare la soundbar TCL TS6100 in 3 comode rate grazie a PayPal, senza interessi e senza tariffe iniziali o di ritardo. Dunque, il nostro consiglio è di non farvi scappare l’occasione, fintanto che siete ancora in tempo per portare a termine l’acquisto!

Questa soundbar è dotata di uscite HDMI-ARC e supporto HDMI-CEC , questo permette l’uso di un solo cavo per il collegamento con la vostra smart TV. In questo modo, il modello si accenderà e si spegnerà quando lo farà il televisore e in più potrete regolare il volume direttamente con il telecomando. Non meno importante, questa soundbar è dotata di driver ad ampia gamma appositamente realizzati e un alloggiamento progettato con precisione per offrire un suono quanto più avvolgente possibile.

In più, essendo caratterizzata da 2.1 canali, la TCL TS6100 è destinata a migliorare drasticamente la vostra esperienza di intrattenimento con un suono dettagliato e intenso. Da menzionare anche che la soundbar è dotata di tre modalità di suono tra cui scegliere: film, musica e news, create appositamente per ottimizzare la propria esperienza d’ascolto. Persino il montaggio alla vostra parete è semplificato grazie al kit incluso, completo di tutto il necessario per assicurarvi un’installazione facile e sicura!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!