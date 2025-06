Vi siete mai trovati in una situazione in cui la corrente elettrica è venuta meno, lasciandovi senza luce, dispositivi scarichi e la frustrazione di non poter fare nulla? La power station portatile ALLPOWERS S300 Plus è la soluzione perfetta per evitare tutto questo: è come fare un backup, ma di corrente. Grazie all'offerta attuale, potete approfittare di uno sconto extra del 15% con il codice “AF300P”, che si aggiunge al prezzo già scontato da 269€ a 199€, abbassando ulteriormente il costo finale. Una vera occasione per dotarsi di una fonte di alimentazione versatile e sicura.

ALLPOWERS S300 Plus, chi dovrebbe acquistarla?

Con una capacità di 288 Wh e una vasta gamma di porte (tra cui una porta CA con picco a 600W, due porte USB-A, una porta USB-C, una presa accendisigari e persino un caricatore wireless), questa power station è pensata per caricare più dispositivi contemporaneamente. Che si tratti di uno smartphone, di un laptop, di una fotocamera o di luci da esterno, avrete sempre l’energia necessaria a portata di mano, senza l'ingombro di decine di adattatori. E grazie all’app ALLPOWERS, compatibile con iOS e Android, potete monitorare e controllare la ricarica in modo semplice e immediato via Bluetooth.

L’S300 Plus si ricarica in quattro modalità diverse, a seconda delle vostre esigenze: in appena 1,5 ore da una presa a muro, oppure in 3-4 ore con un pannello solare, da auto o con una combinazione CA + pannello (che impiega solo un’ora). In più, è dotata di luci LED integrate per l'illuminazione d’emergenza, con modalità luce costante e SOS lampeggiante, rendendola perfetta anche in situazioni critiche o durante un campeggio notturno. Con un peso di soli 7,5 libbre e una maniglia solida, è facile da trasportare ovunque vogliate.

Ma non è solo una questione di comodità: la sicurezza è al centro del progetto. Grazie al sistema BMS (Battery Management System), la power station è protetta da cortocircuiti, surriscaldamento, sovraccarichi e altri rischi. È la stessa tecnologia utilizzata nei migliori veicoli elettrici. In casa, in viaggio o durante un'avventura all’aperto, la ALLPOWERS S300 Plus vi garantisce energia affidabile, silenziosa e sicura. Una vera alleata per ogni situazione, oggi più conveniente che mai.

