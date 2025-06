Se siete alla ricerca di una TV di grandi dimensioni senza spendere una fortuna, la Hisense 65E77NQ da 65 pollici rappresenta una vera sorpresa nel panorama delle offerte attuali. Proposta a meno di 500€ su Amazon per un periodo limitato, questa smart TV QLED con risoluzione 3840x2160 è allettante per chi desidera un’esperienza visiva di qualità senza rinunciare a un prezzo contenuto. Sebbene non sia dotata di un refresh rate a 120Hz, che potrebbe essere un limite per i gamer più esigenti, il resto delle specifiche tecniche compensa ampiamente questa mancanza.

Hisense QLED 65E77NQ, chi dovrebbe acquistarla?

Il cuore della qualità visiva di questa TV risiede nella tecnologia Quantum Dot Color, che permette di godere di colori ricchi, vividi e realistici. Ogni scena si presenta con un livello di dettaglio e brillantezza che valorizza tanto i toni più delicati quanto quelli più intensi. A completare l’esperienza c’è il supporto a Dolby Vision, HDR 10+ e HLG, che assicurano un contrasto elevato e una resa cromatica impressionante. Questi standard sono fondamentali per immergervi in un intrattenimento che coinvolge profondamente, dalla visione di film e serie TV fino agli eventi sportivi.

Dal punto di vista smart, la Hisense 65E77NQ offre un sistema operativo VIDAA U7 all’avanguardia, con Alexa integrato per un controllo vocale semplice e immediato, oltre a funzioni come AirPlay 2 e Android Screen Sharing. Questo significa poter accedere facilmente ai contenuti preferiti, locali e internazionali, personalizzati in base ai vostri gusti e comodamente fruibili. Il menù intuitivo e la vasta gamma di app rendono la TV una centrale di intrattenimento versatile e moderna, pronta a soddisfare qualsiasi esigenza.

Infine, l’audio Dolby Atmos rappresenta un grande valore aggiunto, elevando l’esperienza sonora a un livello completamente nuovo. A differenza del tradizionale suono surround, Dolby Atmos crea un effetto audio tridimensionale che riempie la stanza e vi avvolge completamente, con suoni che si muovono anche sopra la testa. Il risultato è un’esperienza audiovisiva immersiva e coinvolgente, ideale per chi vuole godersi ogni dettaglio sia visivo che sonoro senza investire cifre elevate. Insomma, questa TV Hisense si conferma un colpo di mercato imperdibile per chi cerca qualità e convenienza.