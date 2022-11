Se avete bisogno di un aiuto nella pulizia quotidiana di casa saprete benissimo quanto è importante affidarsi a elettrodomestici comodi ed efficienti. Per questo motivo vi segnaliamo quest’ottima offerta sull’aspirapolvere cordless Xiaomi Vacuum Cleaner G10 che, in occasione del Black Friday, viene scontata di ben 100€, facendo scendere il prezzo a soli 199€, un prezzo ottimo per una scopa elettrica senza filo di questa qualità.

Grazie alla straordinaria potenza di aspirazione configurabile in 4 diverse modalità (Exo, Standard, Max, Auto) riuscirete a ottenere fino a 65 minuti di pulizia senza dover ricaricare. Con Vacuum Cleaner G10 rimuoverete anche la polvere più sottile nascosta nei tappeti. Il sistema di filtraggio a 5 strati funziona come un purificatore e ogni strato lavora in modo efficiente per purificare il flusso d’aria. Inoltre, grazie al serbatoio d’acqua magnetico, potrete aspirare e lavare i pavimenti in un solo passaggio.

