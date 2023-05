State cercando un aspirapolvere e lavapavimenti robot compatto e di facile utilizzo e volete anche risparmiare un bel po’? In tal caso, non possiamo che consigliarvi caldamente di dare un’occhiata a questa ottima offerta di Amazon, che vi propone il Cecotec Conga con uno sconto del 28%.

Grazie a questa promozione, infatti, potrete portarlo a casa a soli 99,90€ anziché 139,00€, risparmiando così quasi 40€ sul prezzo di listino. Si tratta di una proposta davvero allettante per via dell’ottimo rapporto qualità-prezzo, per cui vi suggeriamo di non lasciarvela sfuggire!

Esplorate le incredibili capacità di questo robot aspirapolvere dotato della tecnologia Only One System. Non solo aspira, ma sfrega, spazza e lava i pavimenti, offrendo una pulizia completa ed efficiente in tutta la casa. Con le sue tre modalità di lavaggio controllate elettronicamente, potrete poi adattare facilmente la pulizia a qualsiasi tipo di superficie.

Grazie alla modalità di pulizia personalizzabile, potrete infatti scegliere tra Eco, Normale e Turbo per ottenere una pulizia su misura per tutta la casa. E non finisce qui: grazie alle sue 6 modalità di pulizia intelligenti, fra cui Auto e manuale, questo robot offre una soluzione completa per tutte le esigenze.

La spazzola Jalisco per pavimenti duri con tecnologia in microfibra è una vera alleata contro polvere, sabbia, acari e lanugine. La sua potenza di aspirazione arriva fino a 1400 Pa per una pulizia profonda ed efficace. Inoltre, il sistema Turbo Clean Carpet attiva la modalità Turbo quando viene rilevato un tappeto, assicurando una pulizia ottimale su tutte le superfici. Inoltre, la tecnologia di navigazione intelligente iTech 3.0, con sensori di prossimità, anti-shock e anti-caduta, assicura una pulizia precisa e sicura.

Da menzionare certamente il sistema di pulizia smart iWater, per monitorare facilmente il livello dell’acqua tramite il suo controllo elettronico, con le opzioni High, Medium e Low, per una pulizia rispettivamente più profonda, quotidiana e superficiale. Infine, va ricordato che il Ceotec Conga è programmabile 24 ore al giorno, per garantire una pulizia automatica che si adatta alle vostre esigenze.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!