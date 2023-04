Avevamo aperto la giornata presentandovi uno splendido, ed utilissimo, Amazon Find, ovvero il compatto e funzionale aspirapolvere portatile Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini che, in sconto in scorte limitatissime, è acquistabile a soli 32 euro su eBay!

Ebbene, restiamo nel campo dei gadget “furbi” resi celebri da TikTok, per segnalarvi un nuovo ed imperdibile prodotto, tra i trend di questo mese di Aprile e, per altro, difficilmente reperibile online, ma oggi fortuitamente su Amazon, al suo prezzo originale di 109,90€!

Di che si tratta? Dello sfizioso Orbitkey Nest, ovvero di un gadget pensato sì per la scrivania, ma che in realtà dà il meglio di sé come accessorio da viaggio, visto che si tratta, sostanzialmente, di una sorta di custodia per altri accessori, che però integra sulla sua superficie un caricabatterie wireless!

Vero e proprio feticcio degli amanti dei viaggi (categoria abbastanza celebre su TikTok), Orbitkey Nest vi consentirà di portare con voi tutto quello che ritenete “essenziale” e di piccole dimensioni, sia esso un paio di cuffie, dei documenti, del denaro, un mouse, una piccola powerbank o chissà cosa.

In effetti, siamo di fronte ad una sorta di borsello dalla superficie rigida e dall’ampio spazio interno, che può essere utilizzato davvero come si preferisce e che, in tal senso, può tornare comodo durante un viaggio, il lavoro in mobilità, o anche solo per tenere a portata di manio i propri strumenti “creativi”, come penne, pennini e materiali da disegno.

L’unico limite, in senso letterale, è lo spazio, ma questo particolare dispositivo vanta comunque dimensioni generose, arrivando comunque ad una lunghezza di circa 27 centimetri, più che sufficienti, ad esempio, per poggiare su di esso almeno un paio di dispositivi con carica wireless. Anche perché, come anticipato, una caratteristica che ha reso il Nest un prodotto ricercatissimo, è proprio la sua superficie conduttiva, che permette di ricaricare un dispositivo (a patto, ovviamente, che sia compatibile con la ricarica senza fili), semplicemente poggiandolo su di esso!

Dotato di interni imbottiti per garantire un trasporto sicuro di qualsiasi oggetto, e con tanto di divisori liberamente posizionabili, per tenere in ordine lo spazio interno come si vuole, Orbitkey Nest è, in sintesi, un dispositivo smart e davvero utilissimo, che anche dal punto di vista della qualità generale vale certamente il suo prezzo!

Ciò detto, anche e soprattutto perché si tratta di un prodotto spesso introvabile, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito!

