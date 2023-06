State cercando un nuovo robot aspirapolvere che vi aiuti nelle faccende domestiche e che necessiti di pochissima manutenzione? Allora non possiamo che consigliarvi questa ottima offerta di Amazon, che oggi vi propone l‘incredibile iRobot Roomba i3+552 con uno sconto del 15%.

Grazie a questa promozione, infatti, potrete farlo vostro a soli 399,90€ anziché 469,00€, risparmiando così quasi 70€ sul prezzo di listino. Si tratta di un’ottima offerta: parliamo di un robot aspirapolvere in grado di svuotare automaticamente la polvere per ben 60 giorni in sacchetti AllergenLock, che intrappolano gli allergeni.

Grazie alla precisione del suo sistema di navigazione smart, l’iRobot Roomba i3+552 segue percorsi su linee rette evitando gli ostacoli, assicurandosi di coprire ogni angolo della vostra casa. Inoltre, quando la batteria sta per esaurirsi torna autonomamente alla sua base per ricaricarsi e poi riprende esattamente da dove aveva interrotto, garantendo una pulizia completa senza interruzioni.

Il suo sistema pulente a 3 fasi dispone di doppie spazzole in gomma multisuperficie, una spazzola laterale per la pulizia a filo parete e una potenza di aspirazione decisamente superiore rispetto a modelli di fascia più bassa. Trattandosi poi di un prodotto smart, il robot imparerà le vostre abitudini di pulizia e vi fornirà suggerimenti personalizzati: può perfino consigliarvi interventi extra durante le stagioni delle allergie o di muta dei vostri animali domestici.

E per rendere tutto ancora più comodo, potrete controllare il vostro nuovo robot attraverso l’iRobot Home App o semplicemente con la voce: basterà dire all’assistente vocale Google o Alexa di far partire la pulizia e il Roomba i3+552 si metterà all’opera, lasciandovi liberi di dedicarvi ad altro.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

