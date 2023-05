I purificatori d’aria sono senza dubbio tra gli elettrodomestici più utili da avere in casa, giacché rendono l’ambiente più sano, eliminando ogni traccia di batterio o inquinamento. Ebbene, se state cercando un modello efficace e dotato di funzionalità smart vi consigliamo il Rowenta Pure Air Genius, oggi scontato del 40% su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 249,99€ invece di 419,99€ per il purificatore d’aria, risparmiando, dunque, ben 170,00€. Inoltre, avrete modo anche di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo l’acquisto ancor più accessibile.

Il Rowenta Pure Air Genius riuscirà a filtrare fino al 100% di allegergeni e fino al 99,9% di particelle d’aria sottili come virus e batteri dal vostro ambiente domestico in appena 4 minuti. Per fare ciò il purificatore monitora i livelli di inquinamento dell’aria in tempo reale, regolando automaticamente la velocità di filtraggio e catturando le sostanze inquinanti.

Uno dei punti di forza del Pure Air Genius è la sua alta copertura: sarà capace di purificare superfici fino a 140 metri quadri, il tutto emettendo pochissimo rumore. Potrete, quindi, farlo funzionare anche di notte senza alcun fastidio, ottenendo aria pulita tutto il giorno e riducendo sintomi di allergie e asma.

Infine, il purificatore dispone di connessione Wi-Fi, grazie alla quale potrete connetterlo con l’applicazione dedicata per sfruttare le funzionalità smart. Avrete modo, dunque, di collegarlo agli altri dispositivi della smart home, controllandolo da remoto tramite lo smartphone e gli assistenti vocali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al Rowenta Pure Air Genius. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!