Questo ripetitore TP-Link con Wi-Fi 6 è in SUPER SCONTO! (-37%)

Se siete alla ricerca di un dispositivo che possa potenziare la vostra connettività domestica senza spendere una fortuna, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il ripetitiore mesh Wi-Fi6 TP-Link RE600X è attualmente disponibile a un prezzo ottimo di 56,99€, rispetto al prezzo originale di 89,99€, con uno sconto quindi di circa il 37%, per un totale di 33,00€.

Ripetitore Wi-Fi TP-Link RE600X, chi dovrebbe acquistarlo?

TP-Link RE600X è un ripetitore mesh Wi-Fi 6 che si rivolge prevalentemente a chi cerca una soluzione per estendere la copertura della propria rete domestica senza sacrificare la velocità e la stabilità della connessione, affidandosi nel mentre a un'azienda sempre pronta a sfornare prodotti di alta qualità. Grazie alla sua compatibilità universale con tutti i box Internet e router Wi-Fi, nonché il supporto al più recente standard Wi-Fi6, è la scelta ideale per gli utenti con connessioni fino a un gigabit. Sfruttando la sua capacità Dual Band, infatti, può raggiungere velocità fino a 1200Mbps sulla banda dei 5GHz e 575Mbps sui 2.4GHz, che risultano ottimali per streaming, gaming in cloud e trasferimenti di grandi dimensioni.

La funzionalità OneMesh di TP-Link garantisce, inoltre, la creazione di una rete unica ed efficiente che copre senza problemi tutte le zone della casa, eliminando i cosiddetti "punti morti" del segnale ed evitando disconnessioni in movimento. Attraverso l'installazione semplice e veloce, tramite l'applicazione TP-Link Tether (disponibile su Android e iOS) e l'indicatore intelligente del dispositivo, potrete selezionare il punto migliore per voi, venendo supportati quindi per ottenere il massimo dal dispositivo. Non manca una porta Ethernet fino a un gigabit per la massima compatibilità, visto che il dispositivo funziona quindi sia in Wi-Fi che con rete cablata.

Offerto al prezzo di 56,99€, TP-Link RE600X rappresenta un'opzione eccellente per chi desidera estendere la copertura della rete Wi-Fi domestica sfruttando l'ultima tecnologia Wi-Fi 6, grazie a un dispositivo all'avanguardia, dalle ottime prestazioni e dal design particolarmente apprezzabile. L'installazione semplificata e la compatibilità universale lo rendono un acquisto consigliato per migliorare l'esperienza di navigazione in internet in ogni angolo della casa, rimuovendo finalmente i "punti morti" e le zone con scarso segnale.

