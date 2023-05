I robot aspirapolvere e lavapavimenti sono tra gli elettrodomestici più comodi da avere in casa, dato che consentono di risparmiare fatica, e soprattutto tempo, sulle pulizie domestiche. Ebbene, se siete alla ricerca di un modello 2 in 1 dalla qualità eccellente ma non volete spendere un capitale vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta proposta da Amazon sul Rowenta X-Plorer Serie 75, oggi in sconto del 44%!

Potrete, infatti, spendere solamente 279,99€ invece di 499,00€ per il robot aspirapolvere e lavapavimenti. Parliamo, dunque, di un risparmio di ben 220,00€, reso ancora più allettante dal fatto che potrete optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon.

Il punto di forza dell’X-Plorer Serie 75 è la tecnologia laser Smart Exploration, grazie alla quale il robot scansionerà la vostra casa, creando una mappa interattiva di ogni stanza e riconoscendo automaticamente gli ostacoli. Potrete poi connettervi all’app dedicata, pianificando un percorso di pulizia ottimale e personalizzato in base alle vostre esigenze.

La vostra routine di pulizie domestiche verrà resa esponenzialmente più semplice, dato che il robot aspirerà e laverà i pavimenti in una sola passata. Sarà, infatti, sufficiente posizionare l’apposito panno nell’attacco dedicato e attivare la funzione lavaggio: l’X-Plorer riconoscerà in automatico la tipologia di superficie su cui sta viaggiando, adeguando la potenza di aspirazione ed eliminando ogni traccia di polvere e sporco, inclusi i peli di animale.

Dall’applicazione potrete scegliere quale delle 4 modalità di potenza da utilizzare tra Eco, Standard, High e Boost, diversificando così la pulizia in base alle vostre necessità e risparmiando energia qualora non vi sia il bisogno di un lavaggio a fondo. Inoltre, il robot è compatibile anche con gli assistenti vocali quali Alexa e Google Assistant, che vi permetteranno di controllare l’elettrodomestico in modo ancor più semplice e immediato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata all’Rowenta X-Plorer Serie 75. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

