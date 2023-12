Questo speaker Bluetooth è piccolo, potente e costa solo 14€!

Le festività natalizie sono sempre più vicine, ma se state pensando di fare un bel regalo di Natale a qualcuno che ama la musica ed è alla ricerca di un dispositivo che sia al contempo compatto e potente, non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Amazon su uno speaker Bluetooth da 8W venduto normalmente a 29,99€, ma che oggi potete fare vostro ad appena 14,99€, grazie allo speciale coupon sconto del 50% valido fino al 31 dicembre.

Speaker Bluetooth da 8W, chi dovrebbe acquistarlo?

Come già accennato, questo speaker è la scelta ideale per chi ama avere un bel sottofondo musicale durante le proprie attività, soprattutto all'aperto. Infatti, non dovrete preoccuparvi di sabbia, polvere o acqua, grazie alla certificazione IPX7, per cui potrete usarlo tranquillamente in spiaggia, in piscina, ma anche sotto la neve! Inoltre, grazie a un'autonomia che supera le 8 ore, è perfetto anche per lunghi viaggi, o comunque per un uso prolungato. Insomma, stiamo parlando di un prodotto con caratteristiche molto simili alle migliori casse Bluetooth impermeabili, ma a un prezzo decisamente più conveniente.

Progettato per essere compatto e potente, questo altoparlante Bluetooth offre un suono di buona qualità con bassi potenti, fornito da un driver audio da 8W e un subwoofer passivo. La connessione Bluetooth è semplice e veloce, ma il dispositivo supporta anche le micro SD e ha un'uscita AUX, offrendovi così una vasta scelta di connessioni. Dotato di pulsante multifunzione, l'altoparlante consente di rispondere e terminare le chiamate in viva voce con un solo clic, rendendo l'utilizzo ancora più semplice.

In conclusione, l'offerta per questo altoparlante Bluetooth è estremamente conveniente vista la qualità audio, la resistenza ad acqua e polvere e la lunga autonomia. Ne consigliamo quindi l'acquisto sia a chi ama la natura e i viaggi, sia a chi cerca un dispositivo audio resistente, compatto e durevole. A un prezzo scontato di appena 14,99€, poi, è davvero un'occasione da non perdere.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, a coglierla il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

N.B.: ricordate di cliccare su Applica coupon 50% prima di effettuare il pagamento.

