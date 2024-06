Questa TV Samsung da 98 pollici è MASTODONTICA e in SCONTO di 1000€: CHE AFFARE!

Se siete alla ricerca di un televisore top di gamma, che offra un'esperienza di intrattenimento senza pari, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. La Smart TV Samsung QE98Q80CATXZT da 98 pollici, è attualmente disponibile con uno sconto del 25%, passando da 3999,00€ a soli 2999,99€, si tratta di un'opportunità da non lasciarsi scappare per risparmiare ben 1000€ sul prodotto di punta Samsung!

Smart TV Samsung QE98Q80CATXZT, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV Samsung QE98Q80CATXZT è la compagna ideale per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità dell'intrattenimento domestico, soprattutto per quel che riguarda le dimensioni del pannello: a dir poco colossali! Con il suo schermo QLED da 98 pollici, questa smart TV è stata pensata per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano portare l'esperienza della sala cinematografica nel comfort del proprio soggiorno, seppur sia bene prendere bene le misure prima di considerare l'acquisto.

Grazie al processore Neural Quantum 4K, che sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare suoni e immagini, questo modello rappresenta la scelta perfetta per chi cerca una qualità senza pari, pronta a rivoluzionare le proprie serate di intrattenimento. A ciò si aggiunge la tecnologia Quantum Dot, capace di offrire un miliardo di sfumature di colori, rendendo ogni visione un'esperienza unica.

Inoltre, gli appassionati di gaming troveranno nella Samsung TV QE98Q80CATXZT un alleato insostituibile, grazie alla presenza del Gaming Hub Samsung, che permette di accedere rapidamente ai propri titoli preferiti in cloud, con servizi come GeForce Now e Xbox Game Pass Ultimate senza bisogno di console esterne. L'estetica elegante e l'armoniosa integrazione con l'arredamento domestico, grazie al design SuperSlim, la rendono perfetta anche per chi predilige un arredamento moderno.

Chi desidera unire all'intrattenimento una gestione intelligente della domotica troverà la soluzione ideale grazie a SmartThings, che trasforma la TV nel cuore della propria smart home, con la possibilità di comandare i propri apparecchi direttamente dal televisore. Non manca anche un occhio per l'audio, con Dolby Atmos che si occupa infatti di fornire la massima immersione sonora durante la visione di qualunque serie TV o film e per quel che concerne il gaming.

Con un prezzo ora ridotto a 2.999€, la Smart TV Samsung QE98Q80CATXZT rappresenta un investimento per gli amanti del cinema domestico che non vogliono rinunciare a nessun dettaglio, sia visivo che sonoro, grazie a tecnologie all'avanguardia e a un pannello davvero enorme. La combinazione tra l'intelligenza artificiale sfruttata al massimo per audio e video, assieme ai miglioramenti del Dolby Atmos e alle opzioni per connettività smart e per il gaming, la rendono una scelta insuperabile!

Vedi offerta su Amazon