Il momento più atteso da chi affronta lo shopping natalizio con spirito alternativo è tornato. Quello che anni fa era nato come un gioco è ormai diventato un appuntamento fisso: un evento che seguite con migliaia di clic e con quella punta di sarcasmo che, a dicembre, non guasta mai.

È dunque giunta l’ora di dedicarsi a chi del Natale apprezza soprattutto il lato più irriverente: i regali perfetti per ricambiare, con sottile eleganza, le “attenzioni” del vostro peggior incubo annuale. Esatto, anche questa volta abbiamo messo insieme una selezione di trovate kitsch, bizzarre e volutamente discutibili, ideali per chi non rinuncia a un tocco di perfidia sotto l’albero.

Per scovare queste meraviglie ci siamo avventurati nei meandri di Amazon, fonte inesauribile di prezzi convenienti e consegne lampo, una sicurezza per i clienti Prime che vogliono mettere le mani su questi piccoli “gioielli” prima del 25 dicembre.

Regali brutti da regalare a Natale 2025

