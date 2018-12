Regali di Natale 2018, piccoli elettrodomestici per lei

Natale è ormai vicinissimo e la più grande sfida è quella di cercare di far combaciare desideri e regali. Cosa non sempre facile e immediata. Con questa guida, realizzata prendendo in considerazione il parere di decine di colleghe e amiche, preziose consulenze, cerchiamo di dare un’idea generale dei dispositivi più ricercati e desiderati dalle donne.

Bellabeat Leaf Nature – Tracker a forma di foglia

I fitness tracker hanno invaso il mondo dei wearable e sono spesso preferiti perché più leggeri e discreti. Tuttavia indossare un display in abbinamento ad un vestito elegante non è proprio il massimo. Proprio per questo regalare un wearable che sia anche bello da indossare potrebbe essere una buona idea. È il caso di questo Bellabeat Leaf Nature tracker, che riprende le sembianze di un pendente ma che nasconde al suo interno un’anima tech. Si può indossare alla cinta, su un vestito, come bracciale o collana, e monitora sia l’attività fisica che il sonno, oltre a raccogliere informazioni utili per il benessere femminile.

Piastra GHD Gold Mini

Una piastra per capelli che si adatta bene a qualsiasi tipo di capello quella di GHD. Tra i vari pro, il fatto che si scaldi in pochissimi secondi e grazie alle sue funzioni si può usare non solo per lisciare, ma anche per rendere i capelli ondulati. Le dimensioni sono compatte, in modo da consentirne un facile trasporto, è semplice da maneggiare e molto leggera. Dopo averla fatta scaldare, sarà sufficiente una sola passata affinchè l’effetto lisciante sia ben presente, senza che questo danneggi il capello, che viene lasciato morbido e splendente. Il suo effetto è duraturo e resiste anche in presenza di umidità. Infine ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Moulinex Cookeo+

Fa risparmiare davvero tantissimo tempo ed è un gadget facile da usare e molto pratico. Parliamo di questo Moulinex Cookeo+, la versione più piccola del Cuisine Companion che ben si adatta anche a chi ha poco spazio. Grazie al pratico display nella parte anteriore, si possono selezionare 6 modalità di cottura differenti, per preparazioni che vanno dal ragù alla cottura a vapore, riuscendo così a preparare con estrema facilità fino a 100 piatti diversi. Incluso anche un ricettario per poterlo sfruttare al meglio sin da subito. Questa versione con capienza di 6 litri, permette di preparare fino a 6 porzioni.

Centrifuga per Succhi di frutta e verdura

I centrifugati sono davvero molto buoni ed è ancora più soddisfacente poterli preparare a casa, scegliendo gli ingredienti e potendo sperimentare anche diversi mix di frutta e verdura. Di centrifughe ne esistono diverse ma questa di Philips occupa poco spazio ed è molto efficace, oltre ad avere un prezzo abbordabile. È anche facile da pulire.

Grazie alla funzione FiberBoost consente di poter scegliere la quantità di polpa da avere nel succo, così da soddisfare sia chi vuole un succo più leggero sia chi ama gustare anche la polpa.

ArricciaCapelli Babyliss C1500E Digital Sensor Curl Secret

Questo Arricciacapelli di Babyliss è dotato di un sensore digitale che permette di creare in maniera molto semplice dei ricci perfetti. Ciò è possibile grazie al fatto che riconosce il cilindro utilizzato, andando poi a regolare autonomamente tempo di posa e temperatura per ottenere il risultato desiderato.

Il rivestimento ceramico è molto gentile con i capelli, lasciandoli morbidi e lucenti, grazie anche alla tecnologia AutoCurl che in abbinamento alla funzione ionica evita i capelli crespi.

Frullatore Oster Pro

L’inverno è il periodo dei passati di verdure, l’estate quello di smoothies e frullati. Un buon frullatore è quello che ci vuole anche per tritare il ghiaccio alla base di buoni cocktail. Allora perché non sfruttare il Natale per regalare un frullatore potente in grado di fare tutto? È il caso di questo Oster Pro, con lame in acciaio inossidabile e caraffa in Tritan da 1.9 litri, resistente a calore, macchie e odori e facilmente lavabile anche in lavastoviglie. La base in metallo garantisce stabilità e resistenza e integra un pannello di controllo con vari programmi e modalità di utilizzo.

Dyson V10 Motorhead

Rappresenta la punta di diamante delle scope elettriche Dyson e l’azienda crede così tanto in questo prodotto che ha annunciato l’interruzione dello sviluppo di aspirapolvere a traino tradizionale. A onor del vero, come riportato anche nella nostra recensione, il V10 è a tutti gli effetti in grado di sostituire un normale aspirapolvere, grazie al motore digitale V10, piccolissimo ma potente. Il tutto unito a un’estrema maneggevolezza che consente di pulire un’intera casa in pochissimi minuti e in maniera agevole.

Anche la manutenzione e ridotta al minimo, per assicurare longevità e prestazioni.

Impastatrice Planetaria con Frullatore e Tritacarne

Non è un vero e proprio robot da cucina, ma se pizza, pane, focacce e dolci sono una passione, regalare un’impastatrice di questo tipo è una soluzione che accontenta tutti. Dotata di 1200 Watt di potenza e di una ciotola in acciaio inox da 6.7 litri, viene fornita con tre diversi tipi di frusta, una caraffa in vetro per il frullatore e l’accessorio tritacarne. Non solo impasti dunque, ma quasi tutte le preparazioni, passando dall’hamburgher alla vellutata.

Neato D5 Connected

Gli aspirapolvere robot sono sempre un regalo molto utile. Permette di mantenere casa pulita senza dover perdere tempo, lavora in autonomia e grazie al sempre maggiore avanzamento tecnologico, gli aspirapolvere diventano più intelligenti e si integrano con Google Home e Alexa, gli assistenti virtuali rispettivamente di Google e Amazon. Il Neato D5 non è il modello più recente sul mercato, ma di sicuro è tra i più convenienti se si guarda al rapporto qualità prezzo. È dotato di funzione di mappatura del piano pavimenti, si gestisce interamente dall’applicazione e verrà presto supportato da Alexa per poterlo avviare tramite comando vocale. Insomma un quasi top di gamma con tanta potenza di aspirazione.

Asciugacapelli Dyson

Possibilmente è tra i migliori regali che possiate fare. Uno tra gli oggetti più desiderati dalle donne intervistate per creare questa guida, e comunque sempre presente tra i possibili regali. L’asciugacapelli Dyson è effettivamente un vero e proprio concentrato di tecnologia a cui è quasi impossibile resistere che oltre al design offre prestazioni senza pari insieme ad un’elevata durabilità. Insomma un vero e proprio investimento, che soddisferà molto chi lo riceverà.

Styler arricciacapelli Dyson

Lo Styler Dyson Airwrap comprende ben sette accessori diversi, tra cui diverse spazzole liscianti e l’asciugacapelli pre-styling, otlre a una custodia protettiva per il trasporto. All’interno si trova il motore digitale Dyson V9, piccolo e talmente potente da creare l’effetto Coanda, tratto distintivo di questo Styler. Tale effetto permette di effettuare una messa in piega e dare forma senza danneggiare i capelli, lasciandoli lisci e splendenti.

