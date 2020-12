Revolut annuncia Revolut Plus e una nuova protezione acquisti per tutti!

Revolut, l’app finanziaria che conta ben 13 milioni di clienti nel mondo e mezzo milione in Italia, annuncia i suoi attuali piani a pagamento rinnovati e l’arrivo di Revolut Plus, un piano tutto nuovo e offre ai clienti maggiore sicurezza con una protezione degli acquisti da furti, danni o politiche di non restituzione.

Il nuovo piano Revolut Plus costa solo 2,99 euro al mese e, oltre a tutti i benefici del piano standard, prevede un’assistenza prioritaria sull’app Revolut funzioni legate al trading, alle criptovalute, gli strumenti per l’analisi delle spese e quelli per gestire i budget, l’open banking e resta inclusa la tanto apprezzata funzione di Revolut Junior, che consente ai genitori e tutori di insegnare ai bambini come gestire il denaro grazie all’accesso a 2 account Junior.

I clienti Revolut Plus potranno fare acquisti online in modo sicuro grazie alle carte virtuali, o pagare nei negozi con servizi di mobile payment come Google Pay e Apple Pay. E per rendere tutto ancora più sicuro, tutti i piani a pagamento, incluso il nuovo Revolut Plus, includono una protezione acquisti.

Infatti, la protezione sugli acquisti protegge i clienti Plus fino a 1.000 Euro, è compresa anche per i clienti Premium coprendo fino a 2.500 Euro e i clienti Metal fino a 10.000 Euro nel caso in cui i loro acquisti siano idonei e vengano danneggiati accidentalmente o rubati, per un intero anno. I clienti che hanno piani a pagamento possono anche smettere di preoccuparsi per i resi grazie all’estensione dei resi per gli acquisti idonei a 90 giorni e prenotare biglietti per gli eventi senza la paura di non poter partecipare, nel caso in cui qualcosa vada storto, ricevendo il rimborso direttamente sul proprio account Revolut. L’assicurazione è offerta da Qover e sottoscritta da Chubb. Per ulteriori dettagli su tutto ciò che è coperto dall’assicurazione fare riferimento all’IPID.

» Clicca qui per attivare Revolut «

I clienti che vogliono diventare clienti Plus possono farlo già oggi dall’app Revolut o cliccando qui per iscrivervi a uno dei piani Revolut. Maggiori informazioni sul piano Plus sono presenti nella nostra guida dedicata o sul sito ufficiale di Revolut.