Revolut lancia le carte personalizzate per tutti

Revolut ha appena annunciato il lancio delle Carte Personalizzate in Italia, che insieme agli altri paesi dello SEE, Regno Unito e Svizzera, potranno creare un design a propria scelta. Ogni cliente avrà la possibilità di personalizzare la propria carta con immagini, testi, emoji e persino schizzi a mano libera, rendendo Revolut il primo gestore del settore a offrire ai clienti l’opportunità di disegnare effettivamente su una carta.

L’innovazione di questa nuova funzionalità permette ai clienti di poter progettare la propria carta direttamente in-app, con testi e immagini originali resi dall’utente e riprodotto in monocromia sulla carta, trasformandola in un oggetto praticamente unico e di design. È possibile cancellare il disegno o parti di esso in qualsiasi momento e ricominciare da capo. Una volta soddisfatti, verranno indirizzati a una schermata per confermare che l’immagine non viola le linee guida di Revolut.

Ogni elemento grafico viene inciso con il laser sulle carte di metallo per i clienti con un piano Revolut Metal e stampati per tutti gli altri piani, ovvero Standard, Plus e Premium.

Alan Chang, Chief Revenue Officer di Revolut, afferma: “Le aspettative dei clienti aumentano ogni giorno, con tendenze che si evolvono verso la personalizzazione mobile, in tempo reale, la spedizione veloce degli articoli personalizzati e le funzionalità save-for-later. Rinnovare i nostri piani a pagamento con le carte personalizzate dovrebbe dare un grande impulso alla fiducia e ai portafogli dei nostri clienti. È incoraggiante vedere quanto siano stati popolari i nostri piani finora e pensiamo che le carte personalizzate saranno un’aggiunta interessante e popolare alla nostra offerta esistente”.

Le carte personalizzate sono disponibili per tutti i clienti Revolut, quindi se non avete ancora aderito al servizio, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro speciale dedicato. I clienti possono personalizzare carte di diversi colori e materiali a seconda del loro attuale piano di abbonamento. Con un aggiornamento a Metal, i clienti riceveranno un’esclusiva carta di metallo da 18 g realizzata con un unico foglio di acciaio rinforzato, disponibile in lavanda, oro, rosa, argento, grigio siderale e nero. Le carte personalizzate sono disponibili a partire da 2,99 EUR.

Siete pronti a realizzare la carta personalizzata che avete sempre sognato?