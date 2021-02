Revolut semplifica i pagamenti per le attività commerciali

Revolut Business continua ad innovare rendendo ancora più semplice per le aziende l’accettazione dei pagamenti in modo immediato e di persona utilizzando i QR code che consentono i pagamenti nel rispetto del distanziamento sociale.

Infatti, da oggi imprenditori, commercianti, proprietari di bar e ristoranti e artigiani, possono trarre vantaggio dall’utilizzo dei QR code, accessibili tramite lo smartphone utilizzando solo l’app Revolut Business, senza dover acquistare nessun dispositivo aggiuntivo.

Questa funzionalità touch-free consente pagamenti immediati utilizzando una connessione Internet, che permette agli esercenti di verificare che il pagamento sia andato a buon fine in presenza del cliente. Gli esercenti utilizzeranno la loro app Revolut Business per generare un QR code che il cliente può scansionare con la fotocamera del telefono, il tutto mantenendo la distanza di sicurezza. Il cliente riceverà un messaggio che gli consentirà di scegliere tra Apple Pay, Visa o Mastercard e potrà quindi completare il pagamento dal proprio dispositivo iOS o Android.

Per i clienti sarà un’operazione altrettanto semplice, e non sarà necessario avere l’app Revolut per pagare. Infatti attraverso il QR Code si può pagare con Apple Pay, Visa o Mastercard dal proprio dispositivo iOS o Android.

Inoltre, i costi per l’esercente sono molto competitivi: 1,3% di fee per le carte consumer UK ed EEA e il 2,8% per tutte le altre carte. Inoltre, i clienti Revolut Business che hanno un piano a pagamento riceveranno anche un pacchetto per l’accettazione gratuita dei pagamenti con carte UK ed EEA ogni mese, senza costi aggiuntivi.

